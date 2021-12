Zum dritten Mal bricht eine Season 1 in Call of Duty: Warzone an! Ab dem 8. Dezember 2021 werden CoD Vanguard und das Battle Royale miteinander verschmolzen. Und dadurch ändert sich für euch einiges. Wir erklären, was ihr beachten müsst, wenn ihr weiterhin eure freigespielten Waffen aus Modern Warfare und Cold War benutzen wollt.

Vanguard Royale, Vanguard Plunder und Co.: Was ist neu?

Diese Modi erwarten euch nach dem Start von Season 1 in Warzone - einige kennt ihr schon von früher, andere sind aber ganz neue Varianten:

Battle Royale (Caldera)

Plunder (Caldera)

Neu: Vanguard Royale

Neu: Vanguard Plunder

Neu: Vanguard Resurgence

Resurgence (Rebirth Island)

Battle Royale (Caldera)

Der bekannte Modus, den ihr vorher auf der Verdansk-Map gespielt habt. 150 Spieler pro Match, die entweder allein oder in Duos, Trios oder Quads im tropischen Dschungel um den Sieg kämpfen. Hier könnt ihr alle Waffen einsetzen, also sämtliche Knarren aus Modern Warfare, Cold War und Vanguard. Bleibt abzuwarten, wie die Balance ausfällt, da die neuesten Waffen mit zehn Attachments ausgestattet werden können statt wie bisher mit fünf.

Was sich an Gulag, Loadouts und so weiter ändert, lest ihr übrigens hier:

Plunder (Caldera)

Auch hier bleibt alles so, wie ihr es kennt: Statt um »Last One Standing« geht es hier darum, möglichst viel Geld einzusammeln und zu sichern. Wenn ihr sterbt, landet ihr wieder auf der Map statt im Gulag. Gelegentlich wird Plunder durch Blood Money ersetzt, wo Abschüsse mehr Geld bringen. Befürchtungen, dass der Modus gestrichen werden könnte, haben sich damit wohl zerschlagen.

Warum Plunder für Elena sogar der bessere Modus von Warzone ist, erklärt sie euch in ihrer Kolumne.

Vanguard Royale

Hier kommt die erste große Änderung: Dieser Modus funktioniert im Grunde wie Battle Royale, mit dem wichtigen Unterschied, dass ihr ausschließlich Waffen und Fahrzeuge aus Vanguard benutzen könnt. Dadurch soll es zu einem reinen WW2-Erlebnis werden. Die Entwickler versprechen unter anderem Luftkämpfe und Flugabwehr-Türme, die ihr bemannen könnt - sämtliche Fahrzeuge und Assets stammen ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg.

Vanguard Plunder

Auch hier stehen euch nur die rund 40 Waffen aus Vanguard zur Verfügung. Das gleiche gilt für Fahrzeuge, also nichts mit den vertrauten Helis, dafür WW2-Vehikel! Der Modus soll noch während Season 1 erscheinen, wird aber wohl nicht direkt zum Start spielbar sein.

Vanguard Resurgence

Die gleichen Regeln wie bei Vanguard Royale und Vanguard Plunder: Nur Ausrüstung aus Vanguard. Das Grundprinzip bleibt aber gleich, es gibt weniger Spieler, dafür schnellere Respawns, solange zumindest ein Team-Mitglied am Leben ist. Also wie der kleine Bruder von Vanguard Royale mit mehr Action.

Bisher ist noch nicht bekannt, auf welcher Map Vanguard Resurgence spielt, aber es dürfte sich um einen Ausschnitt von Caldera handeln. Der Modus soll schon eine Woche nach Season-Launch, also um den 15. Dezember 2021 herum, starten.

Resurgence (Rebirth Island)

Falls ihr Vanguard nicht besitzt, dürft ihr erst am 9. Dezember auf der neuen Map Caldera durchstarten. Am 8. Dezember steht euch ausschließlich Rebirth Island zur Verfügung, wo ihr die bekannte Mini-Variante von Battle Royale spielt. Danach legt Rebirth Island aber eine Pause ein und ist erstmal nicht verfügbar.

Ein genaues Datum für die Rückkehr ist noch nicht bekannt, aber die Karte soll laut Entwicklern erhalten bleiben und irgendwann in Season 1 wieder auftauchen. Vielleicht passend zu einem Mid-Season-Event? Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.