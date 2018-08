Zeit verläuft für Valve etwas langsamer als für die restliche Welt, nicht umsonst gibt es die berühmt berüchtigte Valve Time. Und so ist das für "vor Ende Juli" angekündigte Panorama-Update für Counter-Strike: Global Offensive mit ein paar Tagen Verspätung jetzt endlich da.

Der Patch 1.36.4.5 ist etwa 100 Megabyte groß und schaltet das "Panorama UI" nach einer mehrwöchigen Beta für alle Spieler frei, außerdem gibt es die Waffenskin-Kiste "Horizon" mit vier neuen Messern und Anpassungen an der Bombe und Brandgranaten.

Wer die vollständigen Patch Notes als einfache Liste lesen möchte, findet sie auf der Seite 2 dieser Meldung.

Was ist Panorama UI?

CS:GO ist aus dem Jahr 2012, einige Technologien unter der Haube des Team-Shooters sind aber noch um einige Jahre älter. Darunter leidet beispielsweise das Interface, das mit der Software Scaleform realisiert wurde. Valve nutzt bereits seit einigen Jahren Panorama UI als Interface-Lösung für Dota 2, nun wurde Panorama als auch in CS:GO implementiert.

CS:GO-Spieler wissen: Das mit Scaleform implementierte Interface ist nicht nur hässlich, die verschachtelten Untermenüs sorgten auch immer wieder für kurze Ruckler beim Öffnen oder Verändern von Einstellungen. Dass das Panorama UI nun deutlich schicker ist, dürfte jedem Spieler sofort ins Auge springen, der größte Mehrwert findet sich allerdings in Dingen wie eine bessere Performance und Anpassbarkeit.

Bastler wie auch YouTuber freuen sich beispielsweise über den Menü-Hintergrund, der sich jederzeit verändern lässt. Neben dem Hauptmenü wurden aber natürlich auch alle anderen Menüs und Interface-Elemente im Spiel verschönert.

Und wer nochmal den Unterschied sehen will, kann in den Startoptionen von CS:GO (per Rechtsklick in der Steam-Bibliothek unter Eigenschaten) "-scaleform" eingeben. Für kurze Zeit lässt sich das Spiel so mit dem alten Interface laden, bis Valve schließlich Scaleform komplett abschaltet und entfernt.

Horizon Case und 4 neue Messer

Ebenfalls neu mit Update: 17 Waffenskins und vier neue Messertypen mit dem Talon, Ursus, Stiletto und Navaja. All diese Inhalte können Spieler aus der neuen Waffenkiste Horizon ziehen.

Drei Skin-Serien erhalten mit Horizon einen weiteren Vertreter: Capillary mit der MP9, Eco mit der CZ75 und Neon Rider mit der AK-47. Die Galerie unterhalb bietet eine Übersicht.

Counter-Strike: Global Offensive - Alle Skins des Horizon Case ansehen

Neuer Bombensound und Easter Egg für Deagle

Drei weitere Features bietet das Update für westliche Spieler. Erstens: Die gelegte Bombe der Terroristen hat nun zwei unterschiedliche Sounds, je nachdem, ob sie am Bombenpunkt A, oder Bombenpunkt B platziert wurde.

Das sollte Spielern in Zukunft helfen, die angegriffenen Bombenpunkt schnell zu lokalisieren, was gerade auf Karten wie Nuke nicht immer einfach war.

Zweitens hat die Deagle eine neue Animation beim Inspizieren des Waffenskins, die nur in sehr seltenen Fällen auftritt. YouTuber dan biris zeigt den neuen Sound für Bombenpunkt B und die Deagle-Animation in einem Clip, den wir unterhalb eingebettet haben.

Und auch das dritte Feature ist nicht bahnbrechend, schadet dem Spielerlebnis aber auch in keiner Weise: Brandgranaten und Molotowcocktails ziehen nun, wie alle anderen Granaten auch, beim direkten Kontakt mit einem Spieler einen einzelnen Lebenspunkt ab, bevor sie explodieren. In extrem seltenen Fällen werden Spieler mit einem verbliebenen Lebenspunkt also nun auch am Aufprall sterben, bevor der Brandsatz zündet.

Mit dem Update gewappnet, dürfen sich Spieler nun auf das nächste CS:GO-Großereignis freuen, das Meisterschaftsturnier im September das erstmals in Großbritannien ausgetragen wird. Der Startschuss für die Gruppenphase fällt am 5. September, das große Finale findet am 23. September in Wembley statt. Wie immer werden wir mit mehreren Specials und News von der Meisterschaft berichten.