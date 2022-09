Cyberpunk 2077 enthüllt seinen ersten Story-DLC: Phantom Liberty bringt Keanu Reeves zurück

CD Projekt Red hat endlich seinen ersten Story-DLC für Cyberpunk 2077 enthüllt: Phantom Liberty. Das Addon soll 2023 erscheinen und Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurückbringen. In einem neuen Gebiet der Spielwelt von Night City lernen wir bisher unbekannte Charaktere kennen. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zusammen.

Das bringt Patch 1.6: Im Zuge des letzten Livestreams hat CD Projekt Red übrigens ebenfalls das neueste Update für Cyberpunk 2077 vorgestellt und gleich veröffentlicht. Was in Patch 1.6 alles drinsteckt - allen voran das überfällige Transmog-System - könnt ihr hier nachlesen:

Phantom Liberty: Alle Infos zum großen Story-DLC

Die Story: So richtig viele Details zur Handlung von Phantom Liberty gibt es aktuell noch nicht. Fest steht, dass wir in der Rolle von V ein überarbeitetes und ausgebautes Gebiet von Night City erforschen und dabei neue Charaktere kennenlernen. Außerdem kehrt Keanu Reeves für den DLC als Johnny Silverhand zurück!

Das bedeutet, dass sich Phantom Liberty während der Haupthandlung von Cyberpunk 2077 abspielen muss und kein Prequel oder Sequel darstellt. Offensichtlich arbeitet V im Zuge von Phantom Liberty für die US-Regierung - wovon Johnny selbst nicht allzu begeistert ist.

Einen ersten Eindruck von Phantom Liberty könnt ihr euch im Teaser-Trailer zum Addon machen, den CD Projekt Red erst kürzlich veröffentlichte:

Der Content: Offen bleibt aktuell ebenfalls, was Phantom Liberty neben seiner Questline noch alles für neue Inhalte in der Form von Waffen, Klamotten, Autos, Wohnungen, Haustieren und Co. bieten wird. Da man sich bei CD Projekt Red die Erweiterungen für The Witcher 3 zum Vorbild nimmt - also Hearts of Stone und Blood and Wine - müssen sich Fans diesbezüglich wahrscheinlich keine Sorgen machen.

Der Release: Phantom Liberty soll im Jahr 2023 erscheinen - einen konkreten Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald CD Projekt Red das Veröffentlichungsdatum weiter eingrenzt.

Die Plattformen: Der Story-DLC erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S. Auf älteren Konsolen - also der PS4 und der Xbox One - wird Phantom Liberty nicht erhältlich sein. Nicht gerade überraschend, da Patch 1.6 das letzte große Update für diese Generation darstellt.

Der Preis: Auch zum Preis von Phantom Liberty hat sich CD Projekt Red noch nicht geäußert. Dass der Story-DLC im Gegensatz zu den kleineren Updates und Gratis-Erweiterungen kostenpflichtig daherkommt, liegt allerdings auf der Hand. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass für Cyberpunk 2077 einmal ein Season Pass geplant war.

Wir rechnen mit einem Preis zwischen zehn bis 30 Euro - so viel kosteten bereits die Bezahl-DLCs für The Witcher 3: Wild Hunt.

Wie geht es nach Phantom Liberty weiter?

Mehr große Erweiterungen ungewiss: Ob nach Phantom Liberty noch ein weiterer Story-DLC für Cyberpunk 2077 erscheint, ist im Moment ungewiss. Diesbezüglich war CD Projekt Red in seiner Kommunikation nämlich nicht konsistent: Mal war von mehreren Addons die Rede, mal von nur einem. Fans müssen sich also noch gedulden und abwarten, was die Zukunft bringt.

Das neue Witcher: In der Zwischenzeit arbeitet CD Projekt Red übrigens bereits an dem nächsten Teil der Witcher-Reihe. Das Projekt entsteht in der Unreal Engine 5 und hört aktuell auf den Arbeitstitel The Witcher: A New Saga Begins. Was wir bisher über das Rollenspiel wissen, haben wir in dem folgenden Video für euch zusammengefasst:

