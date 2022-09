Neue Verkaufszahlen: Cyberpunk 2077 ist auf dem besten Weg, The Witcher 3 zu einzuholen

CD Projekt Red reitet in den letzten Wochen mit Cyberpunk 2077 auf einer neuen Erfolgswelle. Die Spielerzahlen gingen (erneut) durch die Decke und gleichzeitig mauserte sich Cyberpunk 2077 sogar zum meistgespielten Singleplayer-Titel auf Steam - und das aus diversen Gründen.

Jetzt hat CD Projekt Red ein Update zu den Verkaufszahlen des Rollenspiels geteilt: Zum aktuellen Zeitpunkt hat sich Cyberpunk 2077 über 20 Millionen Mal verkauft. Das letzte Update gab es im April 2022, als noch von 18 Millionen die Rede war.

Demnach hat sich der Release von Patch 1.6, der Start der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners und die Ankündigung des großen Story-DLCs Phantom Liberty nicht nur signifikant auf die Spielerzahlen ausgewirkt.

Alle Infos zu Phantom Liberty: Was wir bisher zu dem Addon wissen, für das sogar Keanu Reeves in der Rolle von Johnny Silverhand zurückkehrt, könnt ihr in unserer Übersicht dazu nachlesen. Einen ersten Trailer zu Phantom Liberty gibt es übrigens ebenfalls zu sehen:

Kann V auf lange Sicht Hexer Geralt einholen?

Zum Vergleich: The Witcher 3 hat sich seit seinem ursprünglichen Release im Mai 2015 über 40 Millionen Mal verkauft. Cyberpunk 2077 konnte nach knapp zwei Jahren bereits die Hälfte davon erreichen. Die Chancen stehen also gut, dass Cyberpunk 2077 auf lange Sicht The Witcher 3 überholen wird.

Immerhin hat CD Projekt Red auch für die Zukunft von Cyberpunk 2077 so einiges geplant. Neben dem Story-DLC Phantom Liberty sind weitere Updates geplant, die beispielsweise das Polizeisystem, Nahkämpfe und Autoverfolgungsjagden überarbeiten.

Auch bei den Spielern hat sich die Stimmung nach dem Launch-Debakel Ende 2020 spürbar gedreht, die Steam-Reviews sind beispielsweise längst im positiven Bereich angekommen und auch in den Fan- Foren hagelt es wesentlich mehr Lob als Kritik.

Gleichzeitig bewies bereits The Witcher 3, wie ein Singleplayer-Rollenspiel langfristig immer neue Spieler und steigende Verkaufszahlen generieren konnte. Ähnlich zu Edgerunners führte so beispielsweise auch das Debüt der Witcher-Serie mit Henry Cavill, dass sich neue wie alte Spieler für Geralts Suche nach seiner Ziehtochter Ciri begeisterten.

Doch Vorsicht: Fairerweise muss jedoch an dieser Stelle erwähnt werden, dass ein Löwenanteil der Verkaufszahlen von Cyberpunk 2077 bereits zum Launch des Rollenspiels zustande kam. Nach dem Release am 10. Dezember hat sich Cyberpunk 2077 bis zu Neujahr über 13,7 Millionen Mal verkauft - um auf 20 Millionen zu kommen, hat es die letzten 12 Monate, stetigen Support und die Netflix-Serie Edgerunners gebraucht.

Definitiv beeindruckende Zahlen. Ob Cyberpunk 2077 letztendlich The Witcher 3 einholen wird, was eben die Verkäufe angeht, muss sich mit der Zeit zeigen. Fest steht zumindest schon einmal: Zumindest, was die Menge der gleichzeitigen Spieler auf Steam angeht, konnte das Cyberpunk-Rollenspiel die hauseigene Konkurrenz bereits zweimal schlagen.

Übrigens: Peter hat das Comeback und den neuen Hype zum Cyberpunk 2077 etwas genauer unter die Lupe genommen. Werft am besten mal selbst einen Blick in seine persönliche Kolumne, warum es sich bei den großartigen Verkaufs- und Spielerzahlen um ein Lehrbeispiel handelt, das keine Schule machen wird:

Was CD Projekt Red für die Zukunft plant

So geht es mit Cyberpunk 2077 weiter: Wie bereits erwähnt hat CD Projekt Red nicht nur mit Phantom Liberty den großen Story-DLC für Cyberpunk 2077 angekündigt, sondern ebenso über kommende Updates gesprochen. Was genau für Patches nach 1.6 geplant ist, könnt ihr in unserem entsprechenden Artikel nachlesen.

The Witcher 4 kommt ebenfalls: Nach dem Release von Phantom Liberty dürfte sich CD Projekt Red dann verstärkt auf das nächste Hexer-Rollenspiel konzentrieren. The Witcher: A New Saga begins wurde bereits offiziell angekündigt, mehrere Fortsetzung dazu sind ebenfalls in Planung.

Was wir bisher über das neue Witcher wissen und warum die Ankündigung genau genommen gar nicht für die Spieler und Fans gedacht war, das erfahrt ihr in unserem ausführlichen Video zu dem Thema: