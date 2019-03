Ein Warcraft 4, das wär's! Doch der Release eines neuen Echtzeit-Strategiespiels von Blizzard scheint in weiter Ferne, erstmal kümmert man sich um das ebenfalls lang erwartete Diablo 4. Immerhin gibt's bald mit Warcraft 3: Reforged ein HD-Remake des besten Teils der Reihe. Und mit der Veröffentlichung von Warcraft: Orcs and Humans sowie Warcraft 2: Tides of Darkness auf der DRM-freien Plattform Gog.com macht die Fantasy-Welt Azeroth wieder von sich reden.



Wer jetzt erstmals aus der Iso-Perspektive die aus World of Warcraft bekannten Lande erobert oder einfach nur in Erinnerungen an die gute, alte Hochzeit des RTS-Genres schwelgen will, für den haben wir alle wichtigen Artikel und Videos von GameStar Plus zur Warcraft-Serie zusammengestellt.



Warum wir auf Warcraft 4 warten: So entstand die Serie

Menschen und Orcs, Helden und Serverschlangen, epische Dramen und charmanter Humor: Für Computerspieler ist Azeroth längst die bedeutendste Fantasy-Welt. Ihre Geschichte beginnt in den frühen 90ern, als kalifornische Chaoten auf den RTS-Geschmack kommen.



Report lesen: Phänomen Warcraft - Teil 1 und Teil 2

Patient Echtzeit-Strategie: Tot oder nur kränkelnd?

Die Echtzeit-Strategie stürzte vom Publisher-Darling zur Nischensparte ab. Wie stehen die Chancen für ein Comeback des klassischen Gameplays, welche Innovationen sind nötig? GameStar fragte bei Entwicklergrößen nach.



Report lesen: Ist die Echtzeit-Strategie tot?

Nach Warcraft: Wie WoW die Spieler süchtig machte

Das Zocken war unser gemeinsames Hobby und führte uns zusammen. Bis für alles andere keine Zeit mehr war. Ein erschreckender Einblick in das Leben einer süchtigen Familie zur Hochzeit von Blizzards Online-Rollenspiel World of Warcraft.



Essay lesen: Wie MMO-Sucht meine Familie zerstört hat

Der Warcraft-Erbe: Ein Kartenspiel?

Blizzard ist groß, erfolgreich, aber auch behäbig geworden. Inspiriert von der Indie-Szene entsteht 2008 ein neues Miniteam, das mit frischen Ideen jenseits der üblichen Fortsetzungen experimentieren soll. Heraus kommt ein »kleines« Kartenspiel.



Report lesen: Making of Hearthstone

Blizzards anderes RTS: Kerrigan und die Zerg

Eine verschmähte Star-Wars-Lizenz, eine umgeworfene Vampirgeschichte, eine folgenschwere Marketing-Lüge - sowie Bugs, Bugs, Bugs: Das ist die abenteuerliche Entstehungsgeschichte des Echtzeit-Klassikers Starcraft.



Report lesen: Making of Starcraft

Warcraft 1+2 gibt's jetzt auch auf Gog.com zum Download. Grund genug, um sich endlich mal unsere aufwendige Video-Doku zum Shop der Cyberpunk-2077-Firma CD Projekt anzuschauen (oben). Weiter geht's in Teil 2 und dem finalen dritten Teil.