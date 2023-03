In Diablo 4 findet ihr in der Beta viele legendäre Items, aber gewöhnt euch besser nicht dran

Die Taschen voller legendärer Items? Freut euch darüber, solange ihr noch könnt.

Solltet auch ihr in der Open Beta von Diablo 4 auf Monsterjagd gehen, dann kann es gut sein, dass ihr bald in legendären Items schwimmt. Vielen Spielerinnen und Spielern ist inzwischen aufgefallen, dass die Drop-Rate für diese seltenen Gegenstände erstaunlich hoch ist.

Jetzt hat sich ein Fan an Diablo-Präsidenten Rod Fergusson höchstselbst gewandt und einfach mal nachgefragt: Wurde diese Item-Flut für die Beta bewusst in die Höhe geschraubt? Die Antwort des Entwicklers: Ja.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr legendäre Items als im fertigen Spiel

Das erklärt natürlich, wieso viele Spielerinnen und Spieler den Eindruck bekamen, legendäre Items würden sich zu leicht ansammeln. Zumal in der Beta nur bis höchstens Level 25 aufgestuft werden kann. Außerdem gibt es nur zwei der später geplanten vier Schwierigkeitsgrade. Normalerweise werfen höhere Schwierigkeitsgrade und Level immer auch etwas besseren Loot ab.

Rod Fergusson nennt als Begründung für diese Anpassung, dass es einen umfänglichere Spielerfahrung bieten würde und bessere Tests ermöglicht . Zugegeben, eine eher vage Erklärung. Vermutlich meint Fergusson, dass wir auch in der Beta schon einen guten Eindruck davon bekommen sollten, wie sich später das Spiel mit legendären Items gestaltet.

Legendäre Items können in Diablo 4 nicht nur gefunden werden, sondern mit Aspekten auch erschaffen.

Immerhin gehört das Austauschen von Affixen und legendären Eigenschaften mithilfe des Okkultisten zu dieser Spielerfahrung. Auf der anderen Seiten verfälscht das natürlich den Eindruck davon, wie gut Diablo 4 seinen Loot verteilt. Und das ist etwas, was bei manchen Fans alte Narben aufreißt.

Warum gibt das Fans zu denken? Schon in Diablo 3 war zum Release die Drop Chance legendärer Gegenstände ein heiß diskutiertes Thema. Damals, da die Chance auf ein legendäres Items geringer war, als mit einem Rubbellos vom Kiosk Millionär zu werden.

Erst später hob Blizzard die Wahrscheinlichkeit an. Dass es in Diablo 4 genau so zugehen wird, ist natürlich eher unwahrscheinlich. Aus diesem Grund reagieren einige Fans aber nun mal recht empfindlich auf derartige Tricksereien bei den Drop-Chancen.

Was haltet ihr davon? Wäre es euch lieber gewesen, Blizzard hätte die Beta nicht auf diese Art und Weise modifiziert? Oder haltet ihr es für sinnvoll, da so mehr Leute früher in den Genuss von vielen legendären Gegenständen kommen? Wie häufig sollen eurer Meinung nach seltene Items im fertigen Spiel droppen? Schreibt es in die Kommentare!