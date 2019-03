Diablo macht wieder von sich reden - Darum ist der Hype um Teil 4 so groß wie nie zuvor

Die Gerüchte um Diablo 4 köcheln seit Jahren: Wird es ein Reboot? Ein Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive? Ein Dark-Souls-Abklatsch? Kaum eine Serie bewegt die PC-Spieler so sehr wie das Totklicken der monströsen Schergen des Höllenfürsten. Jetzt erscheint Blizzards Diablo 1 auf Gog.com - und wieder hängen Tausende Spieler an der Nadel, machen Jagd auf Items und Erfahrungspunkte. Doch woher kommt der Reiz am Endgame-Grind? Wie hat sich Blizzard über die Jahre verändert? Und wann erscheint Diablo 4?

Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen seltene Diablo-Actionfiguren

Noch kein Plus-Mitglied? Jetzt die Redaktion unterstützen!

Das muss Diablo 4 bieten

Arbeitet Blizzard an einem Diablo-MMO, wird das nächste Spiel Free2Play oder gar ein Dark Souls »Light«? Wir analysieren, wie die Zukunft des Genres und im Speziellen von Diablo aussehen könnte. Und natürlich fragen wir die Diablo-Erfinder nach ihrer Meinung.



Report lesen: Die Zukunft der Action-Rollenspiele

Den Butcher im LAN legen: Geil war's!

Nostalgie macht blöd. Sascha gibt sich dieser Blödheit voll hin und berichtet in seinem Erinnerungsbericht für GameStar Plus darüber, weshalb die ersten beiden Diablo-Spiele auf ewig einen besonderen Platz in seinem Herzen haben.



Essay lesen: Alte Liebe Diablo (2) - Cheaten, Saufen, Fisten

Den großen Diablo-Report mit vielen geheimen Hintergrundinfos, Entwickler-Interviews und schrägen Fakten zur Entstehungsgeschichte von Diablo 1-3 gibt's derzeit als kleines Dankeschön für alle Leser kostenlos.



Teil 1: Making of Diablo - Der Klick, der alles veränderte

Teil 2: Making of Diablo - Ein Höllentrip für die Entwickler

Dungeon Siege: Konkurrenz belebt das Geschäft

Angriff auf Diablo: Chris Taylor wollte das Action-Rollenspiel-Genre mit Echtzeit-Strategie-Elementen und ehrgeiziger Engine erobern. 15 Jahre und ein paar Uwe-Boll-Verfilmungen später erinnert er sich an Dungeon Siege.



Report lesen und Video sehen: Making of Dungeon Siege

Der andere große Blizzard-Hit: Warcraft

Menschen und Orcs, Helden und Serverschlangen, epische Dramen und charmanter Humor: Für Computerspieler ist Azeroth längst die bedeutendste Fantasy-Welt. Ihre Geschichte beginnt in den frühen 90ern, als kalifornische Chaoten auf den RTS-Geschmack kommen.



Report lesen: Phänomen Warcraft - Teil 1

Warum Blizzard Angst vor Diablo 4 hat

Die Fans wollen Diablo 4. Das kann doch nicht so schwer sein, Blizzard! Oder doch? Warum das vom Erfolg verwöhnte Studio immer noch kein neues Diablo angekündigt hat - im Artikel gehe ich der Sache auf den Grund.



Essay lesen: Warten auf Diablo 4 - Warum dauert das so lange?

Nach Orks & Teufel: Blizzard macht Science-Fiction

Eine verschmähte Star-Wars-Lizenz, eine umgeworfene Vampirgeschichte, eine folgenschwere Marketing-Lügs: Die schwere Entstehungsgeschichte des Echtzeit-Klassikers Starcraft, das parallel zu Diablo angekündigt wurde - damals noch unter anderem Namen.



Report lesen: Making of Starcraft - Blizzards Craft-Akt

GameStar Plus bestellen

Noch kein GameStar Plus? Dann Gratis-Leseprobe anschauen, jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen sowie nebenbei komplett werbefrei surfen. Außerdem gibt's Gewinnspiele und jeden Monat ein kostenloses Spiel wie Trackmania 2: Valley. Im attraktiven 12-Monats-Abo spart ihr bis zu 30 Prozent gegenüber dem 1-Monats-Paket!

Jetzt Mitglied bei GameStar Plus werden

Das über 20 Jahre alte Diablo gibt's jetzt auch auf Gog.com zum Download. Grund genug, um sich endlich mal unsere aufwendige Video-Doku zum Shop der Cyberpunk-2077-Firma CD Projekt anzuschauen (oben). Weiter geht's in Teil 2 und dem finalen dritten Teil.