Die 12 besten Geheimtipps, die gerade im Schatten von Dragon Age und CoD erschienen sind

Mit Worshippers of Cthulu (Hintergrund) und Citadelum ist für ordentlich Strategie-Nachschub gesorgt.

Zu spät, wir sind zu spät! Eigentlich liefern wir euch unsere Geheimtipps des Monats ja immer am letzten Tag – aber diesmal kam uns ganz einfach ein Mix aus Call of Duty, Dragon Age, Krankheiten und Urlauben dazwischen.

Als Trost haben wir diesmal ganz besonders spannende Spiele mitgebracht, die frisch im Oktober 2024 bei Steam, Epic und GOG aufgeschlagen sind. Und bis zu den nächsten Geheimtipps müsst ihr diesmal nur drei statt vier Wochen warten. Das ist doch auch was!

Hier unsere Schnellübersicht

Diplomacy is Not an Option

9:22 Diplomacy is Not an Option - Test-Video zur Version 1.0 der Massen-Strategie

Genre : Echtzeitstrategie / Aufbau

: Echtzeitstrategie / Aufbau Entwickler : Door 407

: Door 407 Release : 4. Oktober 2024 (finaler Release)

: 4. Oktober 2024 (finaler Release) Plattformen : PC (Steam, Epic, GOG)

: PC (Steam, Epic, GOG) Steam-Wertung : 84 Prozent positiv (6.344 Nutzer-Reviews)

: 84 Prozent positiv (6.344 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Schon im Early Access fuhr Diplomacy is Not an Option viel Lob ein, jetzt ist es fertig: Der Mix aus Tower Defense und Städtebau kommt gut an. Zwar bietet es nicht unendlich viel strategischen Tiefgang, dafür wird es nie langweilig und beeindruckt mit seinen riesigen Gegner-Horden. Buchstäblich zehntausende Einheiten rennen auf eure Burgmauern zu! In unserem Test lest ihr mehr:

Kill Knight

Viel Blut, viel Action: Das ist Kill Knight.

Genre : Shooter

: Shooter Entwickler : PlaySide

: PlaySide Release : 2. Oktober 2024

: 2. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 94 Prozent positiv (808 Nutzer-Reviews)

: 94 Prozent positiv (808 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Steht euch der Sinn gerade nach kurzweiliger Action, bei der es mehr auf schnelle Reflexe als auf smarte Strategien ankommt? Dann schaut euch Kill Knight mal an. Der Shooter bietet ein düsteres Höllen-Setting und flinke Kämpfe aus der Iso-Ansicht. Überlebt möglichst lang auf eurem Weg durch fünf immer herausfordernde Level, um stärker zu werden. Wer mag, kämpft sich in der Online-Bestenliste nach oben.

Diceomancer

Diceomancer sieht aus wie ein Oldschool-Cartoon.

Genre : Strategie / Kartenspiel

: Strategie / Kartenspiel Entwickler : Ultra Piggy Studio

: Ultra Piggy Studio Release : 10. Oktober 2024

: 10. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 97 Prozent positiv (1.519 Nutzer-Reviews)

: 97 Prozent positiv (1.519 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Nein, englische Texte

Wer kennt's nicht: Man geht zum Angelausflug und findet sich plötzlich in einer Fantasy-Welt wieder, wo man mittels Kartendecks gegen Monster kämpft. Hoffentlich sind euch die Würfelgötter gnädig gesonnen, denn vieles in Diceomancer wird nicht nur von den gespielten Karten, sondern auch von Würfeln bestimmt. Ein sehr cooles kleines Spiel für Fans von Strategie und Dungeons & Dragons!

Europa

Wusstet ihr, dass der Jupiter-Mond so hübsch aussieht? Wir auch nicht!

Genre : Adventure / Plattformer

: Adventure / Plattformer Entwickler : Helder Pinto, Chozabu, Novadust Entertainment

: Helder Pinto, Chozabu, Novadust Entertainment Release : 11. Oktober 2024

: 11. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam), Switch

: PC (Steam), Switch Steam-Wertung : 85 Prozent positiv (294 Nutzer-Reviews)

: 85 Prozent positiv (294 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Europa trägt sein Setting schon im Namen - aber nein, es geht nicht um den Kontinent, sondern um den Jupitermond! Auf dem sieht es aus wie in einem Ghibli-Film, mit Wiesen und Wäldern, Bergen und Seen. Ihr seid ein Androide, der die Überreste einer alten Zivilisation erforscht. Das Spiel dauert etwa drei bis vier Stunden, also perfekt für einen gemütlichen Nachmittag.

First Snow

First Snow erzählt eine emotionale Geschichte.

Genre : Visual Novel

: Visual Novel Entwickler : Salty Salty Studios

: Salty Salty Studios Release : 15. Oktober 2024

: 15. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 94 Prozent positiv (625 Nutzer-Reviews)

: 94 Prozent positiv (625 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Nein, englische Texte

In der Visual Novel First Snow warten keine Entscheidungen auf euch, ihr erlebt einfach eine festgelegte Geschichte. Und die wird so charmant erzählt, dass euch garantiert warm ums Herz wird, trotz der frostigen Umgebungen. Es geht um Allison, die fürs College von ihren Liebsten wegzieht und sich ihren Unsicherheiten stellen muss. Das Spiel ist kostenlos und ein Spin-Off der Visual Novel Twofold. Ihr braucht aber keine Vorkenntnisse.

Citadelum

4:00 Im Aufbauspiel Citadelum legen wir den Grundstein für unsere römische Stadt

Genre : Aufbaustrategie

: Aufbaustrategie Entwickler : Abylight Barcelona

: Abylight Barcelona Release : 17. Oktober 2024

: 17. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam

: PC (Steam Steam-Wertung : 82 Prozent positiv (303 Nutzer-Reviews)

: 82 Prozent positiv (303 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Alle Spiele führen nach Rom. Na gut, natürlich längst nicht alle, aber das Setting ist nicht ohne Grund beliebt! Citadelum versetzt euch in die Sandalen eines römischen Herrschers in der Antike, der nicht nur seine Stadt aufbaut, sondern auch mit den Göttern klarkommen muss. Wer klassische Literatur gelesen hat, weiß ja, wie launisch die sein können. Vielleicht beeindruckt ihr sie also lieber mit einem Feldzug gegen eure Nachbarn? Zu viel taktische Tiefe dürft ihr aber nicht erwarten, mehr lest ihr hier im Test:

Neva

1:28 Neva: Die Macher von Gris zeigen erstes Gameplay aus ihrem wunderschönen neuen Spiel

Genre : Plattformer

: Plattformer Entwickler : Nomada Studio

: Nomada Studio Release : 15. Oktober 2024

: 15. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam), PS5, Xbox X/S, Switch

: PC (Steam), PS5, Xbox X/S, Switch Steam-Wertung : 94 Prozent positiv (2.300 Nutzer-Reviews)

: 94 Prozent positiv (2.300 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Neva stammt von den Gris-Entwicklern und das sieht man dem Plattformer auch an: malerische Umgebungen, stimmungsvolle Beleuchtung und wieder eine stumme Protagonistin. Die Welt stirbt und ihr erkundet sie mit eurem Gefährten, einem weißen Wolf. Wer Spiele wie Gris, Spiritfarer und Child of Light vor allem wegen ihrer Atmosphäre mochte, ist hier bestens aufgehoben.

Worshippers of Cthulhu

Häuser, Wirtschaftsgebäude und riesige Tentakeln. Was eine Stadt halt so braucht.

Genre : Aufbau

: Aufbau Entwickler : Crazy Goat Games

: Crazy Goat Games Release : 21. Oktober 2024 (Early Access)

: 21. Oktober 2024 (Early Access) Plattformen : PC (Steam, Epic - erscheint dort später)

: PC (Steam, Epic - erscheint dort später) Steam-Wertung : 90 Prozent positiv (415 Nutzer-Reviews)

: 90 Prozent positiv (415 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, Texte

Städtebau kennt ihr alle, aber habt ihr das schon mal in der Welt der Lovecraft-Mythen gesehen? In Worshippers of Cthulu seid ihr Anführer eines Kults und sollt dafür sorgen, dass die Menschheit ihre klägliche Existenz überwindet und ihren Platz in Cthulus neues kosmischer Ordnung findet. Au weh. Dazu besiedelt ihr Inseln und führt dunkle Rituale durch. Der Early Access soll laut Entwicklern rund ein Jahr dauern.

Age of History 3

1:31 In Age of History 3 kämpft ihr euch durch die Geschichte der Menschheit

Genre : Globalstrategie

: Globalstrategie Entwickler : Lukasz Jakowski

: Lukasz Jakowski Release : 23. Oktober 2024

: 23. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 89 Prozent positiv (5.132 Nutzer-Reviews)

: 89 Prozent positiv (5.132 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja

Sozusagen ein kleiner Bruder von Europa Universalis 4. Ihr steuert in Age of History 3 eine von euch gewählte Fraktion durch verschiedene Zivilisationsstufen. Zum Release sind insgesamt 23 Szenarien aus unterschiedlichsten Epochen spielbar, zum Beispiel der Dreißigjährige Krieg oder der Fall der chinesischen Han-Dynastie. Hinweis des Entwicklers: Das Spiel verwendet einige KI-generierte Bilder.

Vasilisa and Baba Yaga

Wie ein spielbares Märchenbuch.

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : Baba Yaga Games

: Baba Yaga Games Release : 24. Oktober 2024

: 24. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 87 Prozent positiv (140 Nutzer-Reviews)

: 87 Prozent positiv (140 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Nein, englische Texte

Vasilisa and Baba Yaga ist eine Nacherzählung des russischen Märchens um die Hexe im Wald und das Mädchen Vasilisa, das von seiner bösen Stiefmutter gequält wird. Ihr schleicht durch den Wald, löst Rätsel und erfüllt die Haushaltspflichten, die Baba Yaga und die böse Stiefmutter euch auferlegen. Dabei hilft euch eine magische Puppe - auch das ein Element aus der bekannten Sage.

PRIM

0:44 PRIM - Gameplay-Trailer zum todschönen Rätselspaß mit Spinnenäuglein

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : Common Colors, Application Systems Heidelberg

: Common Colors, Application Systems Heidelberg Release : 24. Oktober 2024

: 24. Oktober 2024 Plattformen : PC (Steam

: PC (Steam Steam-Wertung : 92 Prozent positiv (110 Nutzer-Reviews)

: 92 Prozent positiv (110 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Ja, vollständig

Wir haben Prim schon seit drei Jahren im Blick, es wurde 2021 angekündigt. Jetzt ist das deutsche Adventure mit charmantem Horror-Setting endlich erschienen. Ihr spielt die Tochter des Sensenmanns, die gegen seine Regeln verstößt und damit riesiges Chaos anrichtet. Jetzt müssen sie und ihr spinnenäugiger Begleiter alle wieder in Ordnung bringen. Für Fans von Terry Pratchetts Tod-Romanen, Tim Burton und den Daedalic-Adventures!

Windblown

1:01 Windblown - Das Spiel der Dead-Cells-Entwickler begeistert mit Gameplay

Genre : Action

: Action Entwickler : Motion Twin

: Motion Twin Release : 24. Oktober 2024 (Early Access)

: 24. Oktober 2024 (Early Access) Plattformen : PC (Steam)

: PC (Steam) Steam-Wertung : 90 Prozent positiv (3.334 Nutzer-Reviews)

: 90 Prozent positiv (3.334 Nutzer-Reviews) Deutsche Übersetzung: Nein, englische Texte

Dead Cells war ein Riesenerfolg, jetzt legen die Entwickler mit ihrem neuen Spiel nach: Windblown ist rasante Action mit einer guten Portion Roguelike. In den Kämpfen müsst ihr den perfekten Rhythmus meistern, sonst seht ihr ganz schnell alt aus. Ihr legt euch euren Stil selber zurecht, indem ihr zwei Waffen kombiniert und immer neue Attacken freispielt. Im Koop-Modus seid ihr zu zweit oder dritt unterwegs. Der Early Access soll mindestens ein Jahr dauern, es kann aber laut Entwickler auch länger dauern.

Das waren die besten Geheimtipps, die uns im Oktober 2024 über den Weg gelaufen sind. War was für euch dabei? Wie viele Titel hocken inzwischen auf eurer Wunschliste? Schreibt uns auch gern eure eigenen Tipps in die Kommentare, die frisch erschienen sind und zu Unrecht im Schatten größerer Releases stehen. Wir freuen uns immer, von euren Highlights zu lesen!