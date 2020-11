In FIFA 21 gibt es jetzt ein neues Feature, dass für mehr Kontrolle und Transparenz sorgen soll. Das neue Tool heißt FIFA-Spielzeit und gibt euch nicht nur einen Überblick, über eure Spielgewohnheiten, sondern lässt euch auch eigene Grenzen festlegen.

So habt ihr nun die Möglichkeit einzusehen, wie viel Zeit ihr in das Spiel investiert, wie viel Partien in den unterschiedlichen Modi gespielt werden, wie viel FIFA Points ihr kauft und wie viel FUT-Packs ihr öffnet. Für all die Dinge könnt ihr euch sogar eigene Limits setzen, die euch in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt werden.

Limit ohne Grenzen

Euere selbstgezogenen Grenzen dienen lediglich dazu, ein gewisses Zeit- und Geldgefühl zu schaffen. Es gibt keinerlei Einschränkungen oder Strafe, wenn ihr euer Limit überschreitet.

Auf ihrem Blog erklärt EA auch wieso sie diese Funktion ins Spiel gebracht haben. Die Integration von FIFA-Spielzeit basiert auf Untersuchungen, die zeigen sollen, dass Spieler sich wohler fühlen, wenn sie Zugang zu solchen Informationen hätten.

Gibt man dem Spieler dann noch die Möglichkeit sichtbaren Einfluss auf die Zahlen zu nehmen, soll ein gewisses Gleichgewicht im Spielverhalten geschaffen werden. EA betont auch weiterhin an dem Tool zu arbeiten und es stetig verbessern zu wollen.

Wo finde ich FIFA-Spielzeit?

Die FIFA-Spielzeit kann nicht nur im eigentlichen Spiel, sondern auch in der entsprechenden Begleit-App und in der Web-App benutzt werden.

Um die Funktion in FIFA 21 zu nutzen, müsst ihr zunächst den Anpassungs-Abschnitt im FIFA-Hauptmenü aufrufen. Geht nun auf das Feld "Online-Einstellungen" und aktiviert die Spielzeit-Funktion.

Anschließend könnt ihr das Spielzeit-Feld im "Mehr"-Menü von FUT, oder im "Mehr"-Menü von VOLTA FOOTBALL aufrufen und hier eure wöchentlichen Limits festlegen.

Mehr Infos und Tipps zu FIFA 21

Wenn ihr eure Zeit vor allem ins Wochenende investiert, bietet der Online-Modus Ultimate Team mit der Weekend League einen speziellen Wettbewerb, in dem ihr euch dicke Belohnungen sichern könnt. Für wen sich das mitmachen lohnt und welche Preise es gibt, lest ihr hier:

4 0 Mehr zum Thema FIFA 21 Weekend League: Ab wann sich mitmachen lohnt

Weitere Artikel zu FIFA 21