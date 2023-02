Die wichtigsten Spiele-Trailer und Ankündigungen vom IGN Fan Fest

Zwei Tage lang hat IGN per Stream gefeiert. Das Fan Fest 2023 hielt einige Trailer bereit, unter anderem von Diablo 4 und dem düsteren Pinocchio-Spiel Lies of P. Wir zeigen euch die wichtigsten Trailer und fassen für euch alle relevanten Neuigkeiten zusammen!

Diablo 4

Diablo 4 zeigt uns einen der Ingame-Cinematics, von denen ihr einige im Spiel erleben werdet – wie es sich gehört, ist der auch schön düster. Neu ist außerdem, dass ihr euren selbst erstellten Charakter in den Cinematics sehen könnt! Zum Video gab’s auch eine Ankündigung: Die Open Beta startet im März! Wenn ihr mehr Infos wollt, seid ihr mit folgendem Artikel versorgt:

45 3 Diablo 4 im März vor Release spielbar Zwei Beta-Termine solltet ihr euch freihalten

Redfall

Das Vampirspiel zeigt im neuen Trailer skurrile Orte, ungewöhnliche Waffen und natürlich auch einige Blutsauger, die wir aber schnell zu Brei schießen. Der Open-World-Shooter hat erst vor wenigen Wochen einen finalen Release im Mai spendiert bekommen – dazu gab’s auch noch satte zehn Minuten Gameplay von Redfall zu sehen:

15 1 Redfall Enthüllt Release und 10 Minuten neues Gameplay gleich dazu

Lies of P

Das Steampunk-Spiel Lies of P zeigt im neuen Trailer die Entstehung eines beängstigenden Wesens, das sich uns bestimmt früher oder später in den Weg stellen wird. In diesem düsteren Soulslike spielen wir Pinocchio – ja, genau den aus dem gleichnamigen Märchen. Mit dem Trailer kam auch ein neuer Releasezeitraum: Im August 2023 soll es soweit sein.

Witchfire

Der Fantasy-Shooter Witchfire stellt im Trailer das Gameplay vor – die Waffen in Witchfire sind nämlich mit besonderen magischen Fähigkeiten ausgestattet. Seit unser Autor Christian das Spiel beim Summer Game Fest entdeckt hat, ist er ganz Hexenfeuer und Flamme für das Spiel:

41 7 Witchfire Ich wusste nicht, dass ich so einen Shooter brauche - aber ich will ihn!

Solium Infernum

Auf dem IGN Fan Fest gab es aber nicht nur actionreiche Titel, auch das Globalstrategiespiel Solium Infernum hat einen Auftritt gehabt! In dem diabolischen Spiel müsst ihr eure Gegner mit Intrigen besiegen, um die Vorherrschaft über die Hölle zu erringen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Tchia

Das knuffige Open-World-Spiel Tchia zeigt im Trailer, wie effizient und auch stylisch ihr durch die farbenfrohe Welt reisen könnt. Außerdem könnt ihr durch den sogenannten Seelensprung die Kontrolle über andere Tiere und sogar Objekte erlangen. Was das für Vorteile bietet, erklärt das Video ebenfalls.

The Elder Scrolls Online: Necrom

Mit der Erweiterung Necrom kommt auch eine siebte Klasse in das MMO von Bethesda. Was die Arkanistin ausmacht und wie sie sich die Kräfte des Daedra-Fürsten Molag Bal zu Nutze macht, klären die Entwickler im Trailer. Mehr Informationen zur neuen Erweiterung gibt es übrigens hier:

17 1 So geht The Elder Scrolls Online 2023 weiter Neue Klasse, Morrowind-Feeling & mehr

Layers of Fear

Ja, Layers of Fear wird ein brandneues Horrorspiel – kein Remaster und auch kein Remake. Nach den ersten beiden Teilen kommt nun der dritte Ableger, der aber denselben Namen wie der erste trägt. Gruselig bleibt es dennoch, im Juni dieses Jahres soll es losgehen.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Ein bisschen Filmfutter gab’s beim IGN Fan Fest auch zu sehen. Hier kriegen wir eine kurze, amüsante Szene aus dem kommenden Dungeons & Dragons-Film zu sehen. Wenn wir schon beim Thema Pen&Paper sind (jedenfalls so halb): Wollt ihr mehr dazu auf GameStar zu dem Thema lesen? Stimmt gerne in folgender Umfrage ab:

65 5 Umfrage Pen & Paper: Wollt ihr auf GameStar mehr dazu lesen?

Rainbow Six: Siege

Ubisoft zeigt uns einen kleinen Cinematic Trailer zum neuen Operator Brava in Rainbow Six: Siege. Die brasilianische Angreiferin hat eine Drohne, mit der sie die Gadgets ihrer Gegner hacken kann. Mehr zur neuen Season erfahrt ihr hier:

4 0 Rainbow Six Siege Season 1 Year 8 Ihr könnt euren eigenen Gadgets nicht mehr trauen

The Last Case of Benedict Fox

In The Last Case of Benedict Fox löst ihr nicht nur Rätsel, der Trailer verspricht auch genug Action! Das alptraumhafte 2D-Spiel erscheint am 27. April 2023.

Was haltet ihr von den neuen Trailer des IGN Fan Fests? Was war euer liebstes Video? Der Cinematic Trailer von Diablo 4 oder doch das knuffige Tchia? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!