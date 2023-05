The Last of Us Part 1: Strauchelnde PC-Version bekommt weiteren Patch

Mit dem neuesten Patch reicht Naughty Dog längst überfällige Verbessungen nach.

Nachdem The Last of Us Part 1 im März 2023 eine technische Bruchlandung auf Steam hingelegt hat, arbeitet Naughty Dog daran, das Spiel zu optimieren. Mit dem Patch 1.0.5.1 gibt es nun ein Update, das vor allem die Stabilität verbessern soll.

Welche Verbesserungen bietet der Patch?

Bei dem The Last of Us Part 1 Patch 1.0.5.1 handelt es sich lediglich um einen Hotfix, deswegen solltet ihr nicht allzu viel von ihm erwarten. Hier seht ihr alle Verbesserungen in der Übersicht:

Allgemeine Verbesserungen der Stabilität

Ein Bug, der das Abstürzen des Spiels während des Boot-Vorgangs aller Intel Arc GPUs verursacht wurde entfernt

Die Stabilität bei einigen AMD GPUs bei längeren Spielzeiten wurde verbessert

Ihr könnt die Spielerfahrung von The Last of Us Part 1 aber auch selbst verbessern oder zumindest verändern. Vor kurzem wurde eine Ego-Shooter-Mod für das Spiel angekündigt, mit der ihr in die Ego-Perspektive versetzt werdet. Weitere Informationen dazu erhaltet ihr im dazugehörigen Artikel.

