Falls ihr vom Winter noch nicht genug habt, wird es am 9. Januar noch einmal extra frostig: Dann erscheint Monster Hunter World: Iceborne für PC. Wir fassen für euch alle wichtigen Infos zu Release, Startzeit, Download-Größe und mehr zusammen und klären, wann unser Test kommt.

Alle Infos zum PC-Release von Iceborne

Ab wann kann ich losspielen?

Iceborne wird am 9. Januar um 18 Uhr in Deutschland freigeschaltet. Dann dürft ihr theoretisch gleich loszocken, sofern es einen Preload gibt. Wir haben bei Capcom nachgefragt und ergänzen diese Info, sobald sie uns vorliegt.

Wie groß ist der Download?

Die Download-Größe beträgt 48 GB, unabhängig davon, ob ihr Monster Hunter World neu installiert, updatet oder Iceborne gar nicht gekauft habt. Für das optionale Gratis-Paket mit HD-Texturen werden noch einmal 45 GB fällig. Die Gesamtgröße nach Installation beläuft sich dann auf stattliche 93 GB. Zusätzlich müsst ihr euch 300 MB für euren Speicherstand freihalten.

Ist Iceborne kostenpflichtig?

Ja, als vollwertiges Addon kostet Iceborne rund 40 Euro, in der Deluxe-Variante 50 Euro. Dafür bekommt ihr aber massig neue Inhalte, wie wir in einem separaten Artikel zusammenfassen. Dort findet ihr auch die Patch Notes zum separaten kostenlosen Update, das ebenfalls einige Änderungen wie zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad für zwei Spieler für alle hinzufügt.

Über die technischen Features der PC-Version gibt auch dieser Trailer einen ersten Überblick:

Wo erscheint Iceborne auf dem PC?

Die Erweiterung ist ausschließlich über Steam erhältlich.

Wie fallen die Systemanforderungen aus?

Minimum:

Core i5-4460 / AMD FX-6300

Geforce GTX 760 / AMD Radeon R7

8 GB RAM / 50 GB Festplatte

Empfohlen:

Core i7 3770 / AMD Ryzen 5 1500X

Geforce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570X

8 GB RAM / 50 GB Festplatte

Wann erscheint der GameStar-Test?

Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck an unserem Test. Ihr werden ihn voraussichtlich am 8. oder spätestens 9. Januar hier bei uns auf GameStar.de lesen können - in jedem Fall vor dem offiziellen Release am Donnerstagabend.

Was muss ich vor dem Start wissen?

Wollt ihr euch vor dem Release über Iceborne informieren, stellen wir euch hier eine Sammlung aus unseren Info-Artikeln, Tipps und News zum Addon zusammen: