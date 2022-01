Gut, wir wissen ja, dass Minecraft gerne mal Schauplatz für beeindruckende Bauten aus anderen Film- und Spielwelten ist. Aber das Projekt WesterosCraft hebt das Thema in völlig neue Sphären. Seit zehn Jahren arbeiten über 400 begeisterte Fans daran, den kompletten Kontinent aus dem Fantasy-Epos Game of Thrones nachzubauen. Und den könnt ihr nicht nur für einen spektakulären Spaziergang erkunden - es entsteht ein vollwertiges MMORPG.

Das steckt bisher in WesterosCraft

Der Grundstein für WesterosCraft wurde am 13. November 2011 gelegt. Seit nun über 10 Jahren bauen über 400 Mitglieder an den Sieben Königslanden, die mittlerweile zu über 70 Prozent komplett sind. Sie umfassen bisher über 1300 Ingame-Quadratkilometer und sind damit größer als ganz Rom. Von Königsmund über Sturmkap bis Sonnspeer sind alle großen und kleinen Orte aus Büchern und Serie bis ins kleinste liebevolle Details nachgebaut.

Von dem grandiosen Ergebnis könnt ihr euch in unserer Bildergalerie überzeugen:

WesterosCraft - Screenshots ansehen

Jährlich pilgern über 10.000 Besucher auf den Server, um das Mammut-Projekt mit eigenen Augen zu sehen. Und auch ihr könnt Westeros besuchen. Dafür könnt ihr das eigens dafür zusammengeschnürte Mod-Paket herunterladen. Im offiziellen Wiki findet ihr umfangreiche Guides, damit eure Reise auf den Server so spaßig wie möglich wird. Wenn ihr aber nur mal unverbindlich schauen wollt, dann gibt euch die interaktive Map beeindruckende Einblicke in den aktuellen Stand des Projekts.

Das Ziel: Ein riesiges Open-World-Rollenspiel

WesterosCraft soll aber mehr werden als nur eine Augenweide für Game-of-Thrones-Fans. Es soll ein vollständiges spielbares Online-Rollenspiel bieten, sobald die komplette Karte fertiggestellt ist. Außerdem erzählen die Entwickler auf ihrer Website von ihren Ambitionen Westeros zur »größten und detailliertesten Minecraft-Welt, die je gebaut wurde« zu machen. Auch die Lande von Essos, die östlich von Westeros liegen, stehen noch auf dem Plan.

Ein komplettes Rollenspiel in der Engine von Minecraft zu entwickeln, ist absolut möglich, wie etwa das riesige Harry-Potter-MMO Witchcraft & Wizardry eindrucksvoll beweist:

Aber auch andere Riesen-Projekte in Minecraft können einem schonmal die Kinnlade runterklappen lassen - wie etwa die größte Minecraft-Stadt, die jeden PC in die Knie zwingt oder Minecraft Mittelerde, dem wir selbst einen Besuch abgestattet haben. Kollege Peter sieht den Minecraft-Trend übrigens mit gelinde gesagt gemischten Gefühlen und wünschte, es hätte das Spiel nie gegeben:

105 18 Mehr zum Thema Ich wünschte, es hätte Minecraft nie gegeben

Was denkt ihr über Großprojekte wie WesterosCraft? Habt ihr den Server bereits besucht? Was ist euer liebstes Minecraft-Projekt? Erzählt es uns in den Kommentaren!