Die Spielereihe Mortal Kombat erhält eine Neuverfilmung fürs Kino von Produzent James Wan und inzwischen nimmt die Produktion langsam Formen an. Vor allem die Suche nach einer passenden Besetzung läuft bereits auf Hochtouren. Erst kürzlich wurden die aus den Spielen bekannten Charaktere Sub-Zero und Raiden besetzt.

Inzwischen steht auch fest, wer die bekannten Charaktere Scorpion und Shang Tsung darstellen wird: Der singapurische Schauspieler Chin Han (The Dark Knight) übernimmt den Part von Shang Tsung, während sein japanischer Kollege Hiroyuki Sanada (Westworld, Avengers: Endgame) zu Scorpion wird.

Darüber hinaus konnte der britische Schauspieler und Kampfkünstler Lewis Tan (Deadpool 2) für eine noch nicht näher bekannte Rolle verpflichtet werden. Derzeit spielt er in der neuen Netflix-Serie Wu Assassins mit.

Hiroyuki Sanada has been cast as Scorpion in the upcoming #MortalKombat film via @Variety pic.twitter.com/Ors5laGmhl

Die aktuelle Liste der Besetzung des Kombat Mortal-Film liest sich wie folgt:

Yes. Yes. and YES! So pumped to have these amazing actors join the team! #MortalKombat ?



'Mortal Kombat' Movie Finds Its Sonya Blade, Kano (Exclusive) https://t.co/lj1h6u6pfl via @thr