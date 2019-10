Multiplayer-Beta zu Warcraft 3: Reforged ist gestartet

Am Abend des 29. Oktober 2019 gab Blizzard den Startschuss für die geschlossene Multiplayer-Beta von Warcraft 3: Reforged, dem Remaster des erstklassigen Echtzeit-Strategiespiels Warcraft 3. Wir haben alle wichtigen Infos zur Beta zusammengefasst.

Was steckt in der Beta?

Laut der offiziellen Webseite wird die Multiplayer-Beta anfangs nur einen relativ kleinen Umfang bieten: Aktuell sind nur Eins-gegen-Eins und Zwei-gegen-Zwei-Matches möglich und es können nur die Rassen der Menschen und Orks ausgewählt werden. Jedoch will Blizzard die Beta in den kommenden Wochen um die noch fehlenden Rassen Untote und Nachtelfen erweitern.



Außerdem sollen neue Spielmodi folgen: Im ursprünglichen Warcraft 3 waren auch Drei-gegen-Drei und Vier-gegen-Vier-Partien möglich. Ob auch ein kompetitiver Ranglisten-Modus, wie wir ihn aus Starcraft 2 kennen, kommen wird, ist bislang noch nicht bekannt.



Die beliebten Custom-Games, in denen unter Anderem das MOBA-Genre gegründet wurde und die Grundlage für Spiele wie DOTA 2 und League of Legends waren, werden aber auf jeden Fall zurückkehren und zusätzlich viele Karten von damals unterstützen.

Warcraft 3: Reforged - Screenshots des Remasters ansehen

Wie kommt man in die Beta?

Die Einladungen zur Beta werden aktuell von Blizzard in Wellen verschickt - die ersten Spieler sind bereits online und das Spiel wird bereits auf Twitch gestreamt.



Die einzige Möglichkeit, an der Beta teilzunehmen, ist das Spiel im Vorverkauf zu erwerben. Spieler, die die »Spoils of War«-Edition gekauft haben, kommen hierbei als erste zum Zug. Käufer der Standard-Version müssen dementsprechend länger auf eine Einladung warten.



Sobald man den Zugang erhalten hat, wird man von Blizzard per E-Mail informiert. Checkt also auch regelmäßig euren Spam-Ordner, wenn ihr auf Post von Blizzard wartet. Zusätzlich kann man auch im Blizzard-Launcher seinen Status überprüfen: Sobald der Installier-Button erscheint, kann ihr mit dem Spielen beginnen.

Zusätzliche Boni enthüllt

Außerdem wurden nun alle Boni, die Käufer der »Spoils of War«-Edition erhalten, bekannt gegeben. Wir haben sie für euch aufgelistet:

Warcraft III - Reforged: Ingame-Skins für die Helden Thrall, Cenarius, Arthas und Jaina

World of Warcraft: Fleischwagen-Reittier

Overwatch: Spieler-Icons und animierte Sprays

Diablo 3: Mal'Ganis Begleiter

Starcraft II & Starcraft Remastered: Konsolen-Skins

Heroes of the Storm: Freischaltung der Helden Anub'arak, Jaina, Thrall und Tyrande

Hearthstone: Kartenrücken "Der Dritte Krieg"

