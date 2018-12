Es ist schon länger bekannt, dass Blizzard an mehreren Projekten zur Marke Diablo arbeitet. 2019 soll es dazu Ankündigungen geben. Vielleicht wird endlich Diablo 4 enthüllt?

Nach dem Shitstorm um Diablo Immortal versucht Blizzard gerade die Gunst der Fans zurückzugewinnen. Das will man unter anderem über ein Statement im offiziellen Forum (via Dualshockers) erreichen, das ein paar neue Informationen zu den Diablo-Projekten liefert, die sich gerade in Arbeit befinden.

GameStar-Podcast: Diablo Immortal, Warcraft 3: Reforged und die Zukunft von Blizzard

2019 kommt mehr zu Diablo

Das Statement bestätigt noch einmal, dass es sich um mehrere Projekte handelt, die im Verlauf des nächsten Jahres vorgestellt werden sollen:

"Wir lesen weiterhin das Feedback und unsere internen Diskussionen gehen weiter. Wir haben Pläne für mehrere Projekte zu Diablo, die wir im Verlauf des kommenden Jahres vorstellen werden. Wir können es kaum erwarten alles über unsere Projekte mit euch zu teilen, aber manche werden warten müssen, weil wir es bevorzugen, euch etwas zu zeigen, statt nur davon zu erzählen. Es wird etwas dauern, unsere Erwartungen zu erreichen, aber sind im Moment entschlossener als je zuvor der Community Diablo-Erlebnisse zu bieten, auf die wir stolz sein können."

Neu ist, dass es mit 2019 jetzt einen fixen Zeitraum gibt, in dem wir mit Diablo-News rechnen können. Das macht eine Ankündigung zu Diablo 4 auf der BlizzCon 2019 sehr wahrscheinlich. Es gab bereits mehrere Gerüchte zum Nachfolger. Er sollte angeblich schon auf der letzten Messe an Stelle von Diablo Immortal gezeigt werden. Blizzard dementierte dies aber. Diablo 4 soll sich zudem auf jeden Fall bereits in Entwicklung befinden und herrlich düster ausfallen.

Kolumne: Warten auf Diablo 4 - Ein Essay zur Nicht-Ankündigung