Dass Call of Duty: Warzone ein großes Problem mit Cheatern, Hackern und Betrügern hat, ist nichts Neues: Immer wieder tauchen neue absurde Hacks auf, zuletzt mussten die Cheater ihre Feinde nicht einmal mehr anschauen und konnten Kugeln an Wänden abprallen lassen. Auch der Creative Director von Raven Software beklagte sich bereits, dass die Hacker sein Herzensprojekt ruinieren würden.

Ein Ende des Problems ist nicht in Sicht, vielmehr könnte es bald noch schlimmer werden: Laut einem Anti-Cheat-Analysten ist nun die nächste Aimbot-Generation verfügbar und wird immer beliebter.

Neuartiger Aimbot setzt auf Maschinelles Lernen

Das neue Cheat-Programm beherrscht die typischen Funktionen, die man von so einem Aimbot erwartet: Gegner werden automatisch und blitzschnell anvisiert und auf Wunsch sogar direkt erschossen. Der Twitter-Account Anti-Cheat Police Departments, der vom Riot-Games-Mitarbeiter und Anti-Cheat-Analysten GamerDoc betrieben wird, zeigt das Ganze im Video:

Link zum Twitter-Inhalt

Darum ist der Cheat so gefährlich: Der neue Hack setzt anscheinend auf eine komplett neue Funktionsweise. Ein ausgeklügeltes Programm, das durch maschinelles Lernen unterstützt wird, sendet Gameplay-Videos über einen Netzwerk-Stream oder eine Capture-Karte an einen zweiten PC. Dort werden die Bildschirminformationen ausgelesen und verarbeitet. Anschließend sendet das Cheat-Programm Controller-Eingaben zurück an den PC, auf dem eigentlich gespielt wird - alles natürlich in Echtzeit.

Dies funktioniert nicht nur mit zwei PCs, sondern soll so auch das Cheating auf Konsolen möglich machen. Laut dem Anti-Cheat-Experten ließe sich diese neue Methode zwar theoretisch erkennen, dürfte den Entwicklern bei der Implementierung von Gegenmaßnahmen aber großes Kopfzerbrechen bereiten.

Ein weiteres Problem: Im Video behaupten die Cheat-Entwickler, dass ihr Hack nicht nur in CoD Warzone, sondern in jedem Shooter funktionieren soll. Da mit solchen Programmen unheimlich viel Geld verdient wird, ist ein Ende des Kampfes gegen die Cheater-Plage noch längst nicht in Sicht.