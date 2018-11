PC-Oldie? Quatsch, für den C64 erscheinen selbst 2018 noch neue Spiele! Eines davon (neben Limbo) gibt es jetzt sogar kostenlos und es ist kein schlechtes: Das Point-&-Click-Adventure Caren and the Tangled Tentacles schaffte es immerhin auf Platz 10 in unserer Rangliste der elf besten modernen C64-Spiele. Die Thank You Edition des von Day of the Tentacle, Maniac Mansion und anderen LucasArts-Adventures inspirierten Spiels gibt es ab sofort gratis zum Download.

Aber Vorsicht: Sowohl für die Anspielungen auf die LucasArts-Klassiker als auch für die Wertschätzung der grobkörnigen C64-Grafik (vom Besitz der entsprechenden Hardware mal ganz abgesehen) bedarf es beim Spieler eines gewissen Alters, man könnte auch sagen einer entsprechenden Reife. Schließlich sind es nun schon 35 Jahre, seit der Commodore 64 für eine Videospiel-Revolution in (deutschen) Haushalten sorgte.

Bei der Thank You Edition handelt es sich um eine auf den neuesten technischen Stand aktualisierte Fassung des vor drei Jahren veröffentlichten Originals. Caren and the Tangled Tentacles nutzt nicht das bekannte LucasArts-Verben-Interface, sondern eine deutlich modernere Benutzerführung mit vier Symbolen. Das auf Deutsch übersetzte Adventure setzt auf Humor und Rätsel, mehr dazu im Video am Ende dieser Meldung.

Die besten neuen C64-Spiele - 35 nach dem Jahr 2000 entwickelte Commodore-Games ansehen

Entwickelt wurde Caren and the Tangled Tentacles vom deutschen Studio Prior Art, die Programierung übernahm Dr. Martin Wendt, Oliver Lindau zeichnete die Grafiken - bei GameStar Plus haben wir beide zu ihrer Liebe für den C64 interviewt. Warum erscheinen heute noch Jahr für Jahr über 100 neue Spiele für den Commodore 64, des Deutschen liebsten Hardware-Oldie? Was treibt die Entwickler an? Und was sind die besten C64-Spiele dieses Jahrtausends? Alle Antworten darauf findet ihr zum 35-jährigen Jubiläum des Brotkastens von unserem nostalgisch veranlagten Autor Harald Fränkel im großen Report:

C64: Das nächste Jahrtausend - Die besten neuen Spiele für den Commodore 64