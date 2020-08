Für PC-Spieler gibt's diese Woche Strategie- & Shooter-Nachschub

In dieser zweiten August-Woche sollten besonders Strategie- und Shooter-Spieler einen Blick auf die neuen PC-Releases werfen: Von 10. bis 14. August 2020 erscheint spannender Nachschub für beide Genres. Factorio verlässt den Early Access bei Steam, Troy: A Total War Saga startet bei Epic und mit Hyper Scape versucht sich Ubisoft an Battle Royale. Und dann gibt es da noch was für Dino-Freunde und Spinnen-Hasser.

Wir stellen euch die wichtigsten neuen Spiele vor, die in dieser Woche erscheinen. Unten findet ihr außerdem eine Liste mit weiteren Titeln und allen Release-Daten.

Factorio

Release: 14. August 2020 (Finale Veröffentlichung)

14. August 2020 (Finale Veröffentlichung) Plattform: Steam

Steam Genre: Aufbau-Strategie

Seit vier Jahren befindet sich Factorio im Early Access, jetzt ist es soweit: Version 1.0 erscheint Mitte August bei Steam. Ihr baut euch darin eure eigene Fabrik, verwaltet Rohstoffe und bekämpft feindliche Aliens, die euren Konstruktion an die Stahlträger wollen. Warum das so spannend ist, lest ihr in unserem Plus-Report zu Factorio:

Die Entwickler von Wube Software wollen einen möglichst reibungslosen Launch schaffen und die treue Community bei Laune halten. In einem aktuellen Blog-Eintrag versichern sie, dass alle Mods aus dem Early Access auch nach der Veröffentlichung funktionieren sollen.

Troy: A Total War Saga

Release: 13. August 2020

13. August 2020 Plattform: Epic (zeitexklusiv bis 2021), Steam

Epic (zeitexklusiv bis 2021), Steam Genre: Strategie

Das nächste Spin-Off der Total-War-Reihe versetzt euch in die Bronzezeit, genauer gesagt, mitten in den Trojanischen Krieg. Dort trefft ihr auf sagenumwobene Helden aus der Illias und auf mythische Einheiten wie Zentauren und Zyklopen - auch wenn es sich dabei nicht wirklich um die Sagen-Monster handelt.

Mit dem Göttlichen Willen gibt es ein neues Religions-System, ihr solltet euch mit Zeus, Poseidon und Co. gut stellen. Dafür belohnen sie euch nämlich mit nützlichen Buffs. Mehr zu den besten Neuerungen von Troy lest ihr in unserem Angespielt-Fazit.

Troy erscheint zeitexklusiv im Epic Store. Am ersten Tag, also am 13. August 2020, bekommt ihr es dort komplett umsonst. Falls ihr euch also noch nicht ganz sicher seid, könnt ihr es euch gratis sichern, wenn ihr schnell seid. Und werft vorher gerne noch einen Blick in unsere Preview:

Hyper Scape

Release: 11. August 2020

11. August 2020 Plattform: PC, Xbox One, PS4

PC, Xbox One, PS4 Genre: Shooter

In Ubisofts neuer Battle-Royale-Hoffnung treten die Spieler in der virtuellen Stadt New Arcadia gegeneinander an. Neben Waffen spielen dabei auch Spezialfähigkeiten eine wichtige Rolle, die in Hyper Scape »Hacks« heißen. Ihr findet sie im Loot, der auf der Map verteilt ist.

Laut Senior Producer Graeme Jennings schaut sich Hyper Scape bei der Technik einiges von Rainbow Six: Siege ab. Das Gameplay soll sich aber stark unterscheiden: Im Battle Royale haben 100 Spieler gleichzeitig auf der Map Platz. Wie sich das spielt, seht ihr in unserem Angespielt-Video:

Parkasaurus

Release: 13. August 2020

13. August 2020 Plattform: Steam

Steam Genre: Management-Simulation

Ihr mögt Dinos, aber Jurassic World: Evolution war euch zu düster? Dann könnte Parkasaurus genau das richtige für euch sein. In dem putzigen Indie-Spiel verwaltet ihr einen Dino-Park, der optisch eher an No Mans Sky als an Isla Nublar erinnert. Euer Ziel: Besucher und Urzeit-Echsen glücklich machen.

Auf Steam, wo sich das Spiel im Early Access befand, sind die meisten Spieler begeistert: 97 Prozent der Rezensionen sind positiv. Parkasaurus unterstützt außerdem Mods über den Steam-Workshop.

Kill it with Fire

Release: 13. August 2020

13. August 2020 Plattform: Steam

Steam Genre: Action

Wenn ihr eine Spinne seht, würdet ihr am liebsten euer gesamtes Haus niederbrennen? Kill it with Fire macht genau dieses Gefühl zum Spiel. In diesem First-Person-Actionspiel geht ihr mit Bratpfannen, Revolvern und improvisierten Flammenwerfern auf Krabbeltier-Jagd. Bis zum Release-Tag gibt es bei Steam 10 Prozent Rabatt für Vorbesteller.

Alle neuen PC-SPiele in der Woche vom 10. bis 14. August 2020

Ab Montag, den 10. August

Infernal Radiation: Arcadige Koop-Action, in der ihr als Exorzisten gegen Dämonen kämpft. Eine kostenlose Demo gibt's bei Steam.

Ab Dienstag, den 11. August

Hyper Scape: Ubisoft wagt sich ans Genre Battle Royale, siehe oben

Dark Prospect (Early Access): Shooter/RTS-Hybrid, in dem ihr als Soldat im Koop oder als Overlord im Taktik-Modus spielt.

DRAG: Rennspiel im Rally-Cross-Stil mit physikbasiertem Schadensmodell. Ihr fahrt in 24 Einzelspieler-Missionen und verschiedenen Online-Rennen.

Ab Mittwoch, den 12. August

Popup Dungeon: Roguelike-RPG, das Taktik und Tabletop als Inspiration nennt. Ihr könnt eure eigenen Helden, Feinde, Gegenstände und Fähigkeiten zusammenbauen und mit anderen Spielern teilen.

Metamorphosis: Ihr spielt als Junge, der in einen Käfer verwandelt wurde (inspiriert von Kafkas Werk "Die Verwandlung"). Aus der Krabbeltier-Perspektive bewegt ihr euch durch surreale Parkours und löst Rätsel mit euren Käfer-Fähigkeiten.

Ab Donnerstag, den 13. August

Troy: A Total War Saga: Neuer Ableger der Total-War-Reihe mit bronzezeitlichem Setting und neuem Religionssystem, siehe oben.

Parkasaurus: Niedliche Dino-Parksimulation, siehe oben.

Kill it with Fire: Ihr rückt Spinnen mit verschiedenen Waffen auf den Leib, siehe oben.

Double Kick Heroes: Shoot'em'Up trifft Rhythmussspiel. Ihr erledigt Monster mit eurem "Gundillac", untermalt von Metal-Musik.

Bite the Bullet: RPG-Shooter, in dem alle Gegner essbar sind. Das Spiel nennt sich selbst "das erste Run & Gun & Eat". Ihr verbessert eure Skills, indem ihr Feinde mampft. Einen ernährungsbasierten Fähigkeitenbaum gibt's auch.

Ab Freitag, den 14. August

Factorio: Das Aufbau-Spiel verlässt den Early Access nach vier Jahren, siehe oben.

Dreamscaper: In diesem Action-Adventure geht es um eine düstere Traumwelt, die euch jede Nacht quält. Tagsüber versprüht das Spiel eine ähnlich melancholische Stimmung wie Life is Strange. Mehr erfahrt ihr in unserer Spielvorstellung zu Dreamscaper.

Biomass: In diesem Action-RPG in Pixel-Optik erkundet ihr eine versinkende Stadt. Ihr könnt viele Feinde umgehen, wenn ihr die richtigen Gesprächswege findet. Eure Taten haben Auswirkungen auf die dynamische Spielwelt. Achtung: Es gibt ein paar Unklarheiten bezüglich des Releasedatums. Während der aktuellste Trailer das August-Datum nennt, erscheint Biomass laut Steam-Seite erst am 16. September. Wir haben deswegen beim Entwickler nachgefragt und werden diesen Eintrag gegebenenfalls aktualisieren.

