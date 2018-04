Pillars of Eternity 2 - Seaon Pass mit drei DLCs angekündigt

Wie Obsidian Entertainment bekanntgibt, wird Pillars of Eternity 2: Deadfire 2018 drei DLC-Pakete erhalten. Man kann sie wahlweise einzeln oder als Teil des Season Passes kaufen.

Alle drei Addons bringen neue Quests, Gebiete, Geheimnisse und Charaktere mit. Auch wenn der genaue Umfang nicht bekannt ist, dürften sie sich wahrscheinlich an den Erweiterungen The White March 1 und 2 für den Vorgänger Pillars of Eternity orientieren.

Alle drei DLCs im Überblick

Die erste Erweiterung heißt »Beast of Winter« und erscheint schon im Juli 2018. Sie führt unsere Party auf eine Insel, die von einem mysteriösen Weltuntergangskult beherrscht wird. Von dort gelangen wir in das Reich von »The Beyond«, eine andere Dimension, die von antiken Seelen bewohnt wird.

Der zweite DLC namens »Seeker, Slayer, Survivor« kommt im September 2018. Der Schwerpunkt liegt auf Kämpfen: Man landet auf einer bislang unbekannten Insel, auf der wir und unsere Figuren in harten Gefechten herausgefordert werden. Wir bekämpfen die mächtigsten Krieger Eoras, während wir nach einem antiken Relikt suchen.

Das dritte Addon »The Forgotten Sanctum« ist für November 2018 geplant und rückt die Magier Eoras in den Vordergrund. Man kann ihnen helfen oder sich gegen sie stellen und muss dabei moralische Entscheidungen treffen. Je nachdem, welche Wahl wir treffen, soll das weitreichende Folgen für das Todesfeuer-Archipel haben.

Günstiger im Season Pass

Die DLCs werden einzeln für 9,99 Dollar (und wahrscheinlich auch Euro) erhältlich sein oder im Komplettpaket als Season Pass für 24,99 Dollar. Die Erweiterungen sind außerdem in der Obsidian-Edition für 69,99 Euro enthalten. Backer mit einem vergleichbaren Tier bekommen die Addons gratis.

Pillars of Eternity 2 wird am 8. Mai für PC erscheinen, die Konsolen-Versionen folgen später. Im Vergleich zum Vorgänger werden viele Verbesserungen, wie eine vollvertonte (englische) Sprachausgabe versprochen.