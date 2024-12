Die meistverkauften Spiele im November 2024: Eine fast perfekte Ernte für den Landwirtschafts-Simulator 25

Für den Landwirtschafts-Simulator 25 lief der November 2024 fast perfekt. Nur ein Titel konnte mehr Einheiten absetzen.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Verband der deutschen Games-Branche eine Liste mit den 20 meistverkauften PC- und Konsolen-Spielen des Vormonats.

Der aktuelle Bericht vom Game Verband verrät uns, welche Titel im November 2024 in Deutschland besonders relevant waren – sowohl auf dem digitalen als auch dem physischen Markt.

Kein Neuzugang auf Platz 1

Normalerweise werden die Gaming-Charts von Neuzugängen angeführt - nicht jedoch im November 2024. Der Platz wurde sich nämlich von EA Sports FC 25 geschnappt, das bereits im September 2024 die Goldmedaille abgestaubt hat. So überraschend ist es jedoch nicht, schließlich war der Vorgänger EA Sports FC 24 ein ganzes Jahr lang in den Top 10 und meistens sogar in den Top 5 der Charts.

Dafür geht Platz 2 direkt an einen Neuling, nämlich an Landwirtschafts-Simulator 25 von dem Schweizer Studio Giants Software. Laut Games Wirtschaft hat sich das Spiel innerhalb der ersten Woche bereits über 2 Millionen Mal verkauft.

Landwirtschafts-Simulator 25 - Test-Video zum neuen Bauern-Spiel

Ein weiter Neuzugang ist Nintendos neues Rollenspiel Mario & Luigi: Brothership, das immerhin bis auf den siebten Platz vordringen konnte. Damit liegt es aber immer noch hinter Super Mario Party Jamboree, das sich mit dem fünften Platz bereits den zweiten Monat in den Top 5 befindet. Das ist besonders beeindruckend, da bei Nintendo lediglich die physischen Verkäufe gezählt werden.

Auch interessant ist der Wiedereinstieg von Metro: Exodus auf Platz 9. Der Shooter profitierte vermutlich von dem üppigen Rabatt während des Steam Herbst Sales sowie dem Release des technisch katastrophalen Genre-Rivalen Stalker 2, der Fans in die Hände von Alternativen gelockt haben wird. So ist es zumindest unserer Newsroom-Leitung Phil passiert. Apropos Stalker 2.: Wo steckt das eigentlich?

Darum fehlt Stalker 2: Obwohl Stalker 2 bereits nach zwei Tagen über 1 Mio. Einheiten verkauft hat, taucht es nicht in den Spiele-Charts auf. Das liegt daran, dass GSC Game World die Verkaufszahlen nicht an den game Verband übertragen hat. Deswegen zählen lediglich die physischen Verkäufe, die aufgrund der Konsolenexklusivität der Xbox Series X/S sowie der Verfügbarkeit im Game Pass gering ausfallen dürften.

Stalker 2 Testvideo: Einmaliges Erlebnis, verborgen unter Bugs und Design-Problemen

Das sind die 20 meistverkauften Spiele im November 2024

Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Platz 11 bis 20 Platz 11: Star Wars Jedi: Survivor Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 12: Mario + Rabbids: Sparks of Hope Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: Nintendo Switch Platz 13: Red Dead Redemption 2 Platzierung im Oktober 2024: Platz 15 Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Platz 14: Dragon Age: The Veilguard Platzierung im Oktober 2024: Platz 6 Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 15: Need for Speed: Heat Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Hier geht's zum Test Platz 16: Battlefield 2042 Platzierung im Oktober 2024: Platz 18 Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 17: Battlefield 1 Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 4 und Xbox One Platz 18: Need for Speed: Unbound Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test Platz 19: Astro Bot Platzierung im Oktober 2024: keine Plattformen: PlayStation 5 Hier geht's zum Test Platz 20: Assassin's Creed: Mirage Platzierung im Oktober 2024: Platz 20 Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S Hier geht's zum Test

Der Verband der deutschen Games-Branche schreibt zur Datenerhebung auf seiner Internetseite:

Die Daten werden auf Basis von Games Sales Data (GSD) erhoben, einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen.

In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

Spiele von Nintendo sind demnach selten in den Spiele-Charts vertreten, da lediglich die physischen Verkäufe einberechnet werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht.