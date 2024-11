Spiele-Rabatte zum Black Friday: Bei PlayStation, Ubisoft, Battle.net und Co. könnt ihr jetzt enorm sparen

Sarah Kerrigan ist bestimmt kein Sparfuchs. Schließlich geizt sie nicht damit, uns hunderte Zerg auf den Hals zu hetzen.

Am 29. November 2024 ist eigentlich erst offiziell der Black Friday. Das hält die weltweite Geschäftswelt aber freilich nicht davon ab, schon jetzt in der Hoffnung auf den fetten Reibach massig Angebote zu zünden. Ihr perfider Plan: Euer Sparschwein soll dran glauben!

Dieser Artikel erhöht nicht gerade die Überlebenschance eurer Zastersau. Denn wir liefern euch jetzt eine Übersicht zu allen derzeit aktiven Black-Friday-Sales im Gaming-Bereich.

Humble? Check. Ubisoft? Ist dabei. Battle.net? Sowas von! Nintendo? Aber natürlich. Ihr seht: Gleich fliegen euch die Rabatte um die Ohren! Streichelt eurer Monetenwutz also noch ein letztes Mal liebevoll über die porzellanene Schnauze, denn es wird wohl Zeit, Lebewohl zu sagen.

Immer auf dem neuesten Stand: Dieser Artikel wird fortlaufend um weitere Stores aktualisiert, sobald neue Black-Friday-Angebote starten.

Battle.net

In Blizzards Shop gibt's nicht nur die eigenen Marken wie Warcraft und Diablo, sondern auch das alljährliche Call of Duty. Aber natürlich lässt sich derzeit vor allem bei Diablo, Starcraft, World of Warcraft und Co. kräftig sparen. Bis zu 67 Prozent könnt ihr hier vergünstigt zugreifen.

Warcraft Remastered Battle Chest: Trailer zum großen Remaster-Trio der kultigen Strategiespiele

Ubisoft

Auch Ubisoft hat den schwarzen Freitag frühzeitig eingeläutet. Gut für euch, denn so gibt es derzeit unter anderem das grandiose Anno 1800 in der aus allen Nähten platzenden Jubiläumsausgabe für nur 65 Euro. Das ist noch immer viel Geld, aber bedenkt: Ihr erhaltet hier sämtliche Inhalte aus allen Season-Pass-Ausgaben sowie alle weiteren DLCs. Die Standardausgabe des Spiels kostet euch hingegen nur 10 Euro.

Auch Fans von Assassin's Creed, Far Cry und Ghost Recon können sich über zahlreiche Angebote freuen. Wenn also noch Ubisoft-Titel auf eurem Pile of Shame fehlen, könnt ihr ja mal stöbern:

Microsoft Store

Xbox- und PC-Gamer sollten auch den Microsoft Store nicht verschmähen. Denn hier sind derzeit 922 Spiele reduziert. Und ja, wir haben manuell mithilfe unseres Abakus nachgezählt und nicht einfach nur faul abgelesen, ähem.

Spielekracher wie Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, A Way Out, Alan Wake 2 und viele weitere mehr könnt ihr zum Schnäppchenpreis abgreifen. Extra-Tipp: Falls ihr abseits von Spielen mit neuer Microsoft-Peripherie wie Xbox-Konsolen, Surface-Laptops oder Controllern liebäugelt, lässt sich auch dort momentan sparen.

Nintendo eShop

It's-a-me, Spario! Auch im Land der aufgehenden Sonne in der Nintendo-Zentrale wurde beim morgendlichen Appell von Shigeru Miyamoto beschlossen, die User mit Black-Friday-Rabatten zu beglücken.

Auch im eShop lässt sich derzeit das ein oder andere verlockende Angebot finden, doch gerade die Titel aus eigenem Hause wie Mario Bros. Wonder oder The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sind weiterhin keine Schnapper - typisch Nintendo halt.

Metroid Prime 4: Beyond - Erstes Gameplay zum meisterwarteten Nintendo-Spiel gezeigt

PlayStation Store

Ihr steht nicht so auf A, B, X und Y, sondern eher auf Kreis, Dreieck, Quadrat und Kreuz? Dann steht offenbar eine PlayStation bei euch daheim. Kein Problem, denn auch Sony hat den Rabattreigen im Vorfeld des Black Friday eröffnet.

Wie schon bei Nintendo gilt aber auch hier: Die First-Party-Titel wie etwa Marvel's Spider-Man 2 oder Astro Bot sind zwar reduziert, aber weiterhin nicht unbedingt als Schnäppchen zu bezeichnen. Dafür könnt ihr bei Spielen wie Final Fantasy 7: Rebirth, Dragon's Dogma 2 und Rise of the Ronin günstig wegkommen.

Gamesplanet

Der bekannte Key-Shop Gamesplanet hat die Übersichtsseite zum Black Friday gleich mal nach Herstellern sortiert, um die vielen reduzierten Spiele unter einen Hut zu kriegen. Wir haben uns nicht durch das komplette Sortiment geklickt, aber einige stark reduzierte Perlen wie Persona 5 Royal, Company of Heroes 3 und Total War: Warhammer 3 sind uns über den Weg gelaufen.

Total War: Warhammer 3 kündigt im stimmungsvollen Trailer kostenlosen Nachschub-Helden an

Humble

Gehört ihr zu den wenigen Rollenspiel-Fans, die noch immer Cyberpunk 2077 nur auf ihrer Wunschliste stehen und noch nicht gespielt haben? Wolltet ihr schon immer mal voll und ganz in die rundenbasierte Welt von Civilization 6 eintauchen? Gelüstet es euch nach ein paar zünftigen Ballereien in der Welt von Borderlands 3?

Sofern ihr in den vergangenen Sekunden auch nur ein einziges Mal Ja gesagt habt, solltet ihr dem Humble Store einen Besuch abstatten. Dort ist der Black Friday bereits im vollen Gange und zig Spiele haben sich das Rabattschild umgehangen.

In den kommenden Tagen dürften noch zahlreiche weitere Spielerabatte zum Großangriff auf unser Erspartes blasen. Nachdem unser Euroferkel bereits dran glauben musste, brechen bald wohl auch düstere Zeiten für unsere anderen Rücklagen an.

Wenn ihr anfällig für Rabatte seid und zu Spontankäufen neigt, solltet ihr vielleicht euren besten Freund darum bitten, schleunigst euer Paypal-Passwort zu ändern - aber nicht hinschauen!