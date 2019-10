In der semi-offenen Welt von Star Wars Jedi: Fallen Order werdet ihr viel laufen. Das liegt vor allem daran, dass es keine Schnellreisefunktion geben wird. Ihr könnt also nicht bequem auf der Karte einen Ort auswählen und euch zu diesem teleportieren - ihr müsst jede Strecke zu Fuß zurücklegen. Producer Blair Brown von Entwickler Respawn Entertainment erläutert die Gründe für diese Entscheidung im Interview mit USGamer.

Ihm zufolge ist das Erkunden von Gebieten ein wichtiger Aspekt der Spielerfahrung. Wenn ihr bekannte Gebiete zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal durchquert, könnt ihr dank neu gewonnener Fähigkeiten weitere Wege entdecken. Hier kommt der Metroidvania-Aspekt des Spiels zum tragen.

Warum Spiele zu Filmen und Serien oft so schlecht sind

Die Schnellreise macht faul

Könnten die Spieler diesen Weg einfach abkürzen, so würden sie nicht so viel erkunden, sondern sich schnell und bequem zu ihrem nächsten Missionsziel teleportieren. Das will der Entwickler verhindern.

Metroidvania-Titel haben dennoch Quicktravel: In anderen Metroidvania-Titeln wie zum Beispiel Bloodstained gibt es dennoch eine Schnellreisefunktion. Hier könnt ihr euch zwischen speziellen Teleporterräumen teleportieren.

Und auch Fallen Order kommt nicht ganz ohne Schnellreise aus: Immerhin fliegt ihr mit eurem Raumschiff zwischen den einzelnen Planeten hin und her. Und diese Reise wird nicht wie zum Beispiel in einem Star Citizen in Echtzeit stattfinden. Nur auf den Planeten selbst könnt ihr nicht abkürzen.

Bis zur Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order dauert es nicht mehr lange. Nach aktuellen Plänen sollt ihr das Spiel ab dem 15. November 2019 für Windows kaufen können. Dieses Vorhaben wird das Team wohl auch einhalten können: Erst am 18. Oktober vermeldete Respawn, dass der Titel Gold-Status erreicht hat.

Anfang Oktober veröffentlichte der Entwickler zudem die Systemvoraussetzungen. Allzu modern muss euer System nicht sein, damit Fallen Order läuft. Schon mit einem i3-3220, 8GB RAM und einer GTX 650 könnt ihr loslegen. Wie viele Bilder pro Sekunde ihr erwarten könnt, erklärte Respawn nicht.