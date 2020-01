Es gibt abermals Hinweise darauf, dass EA der Knights-of-the-Old-Republic-Reihe neues Leben einhaucht und sich die Obsidian-Rollenspiele sogar in den neuen Star-Wars-Kanon einfügen sollen. Doch was steckt hinter den Gerüchten um ein Kotor-Remake? Wir klären euch im folgenden Artikel auf.

Was sagen die Quellen über ein Kotor-Remake?

Keine offizielle Bestätigung: Dass ein Remake der Kotor-Spiele kommt, hat EA weder offiziell bestätigt noch dementiert. Die angeblichen Informationen um Knights of the Old Republic möchte Cinelinx von zwei verschiedenen Quellen erfahren haben, die Hand in Hand miteinander gehen.

Zwei Spiele werden eins: Den Quellen von Cinelinx zufolge soll sich bei EA nicht nur ein Remake von Kotor in Entwicklung befinden. Stattdessen ist von einem konkreten »Sequel« die Rede, dass die Geschichten der beiden vorangegangenen Teile »miteinander verbinden« soll. Wenn man den angeblichen Informationen Glauben schenken darf, könnte das Kotor-Remake eine Art Sequel/Remake-Hybrid - also ein Reboot - werden.

Teil es neuen Star-Wars-Kanons: Dass die potentielle Kotor-Fortsetzung angeblich kein klassisches Sequel wird, soll einen guten Grund haben. Damit möchte EA wohl gewährleisten, dass sich Knights of the Old Republic in den neuen Star-Wars-Kanon einfügt, nachdem das alte Expanded Universe mit der Übernahme der Marke durch Disney »gestrichen« wurde.

Wie vertrauenswürdig sind die Quellen? Cinelinx hat bereits vor fünf Jahren von mehreren Quellen erfahren wollen, das sich ein Kotor-Remake bei EA in Entwicklung befand, das jedoch 2016 eingestellt wurde. Allerdings bewahrheitete sich mit der Star­-Wars-Serie um Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) zumindest eines der Gerüchte, das Cinelinx in die Welt setzte.

Lucasfilm hat »Pläne« für Knights of the Old Republic

Die Gerüchte um eine Rückkehr von Knights of the Old Republic klingen nicht ganz so unwahrscheinlich, wenn man an diverse News und Hinweise aus den vergangenen Monaten denkt:

Ob sich die Gerüchte um ein Kotor-Remake bzw. eine Kotor-Fortsetzung bewahrheiten, muss sich erst mit der Zeit zeigen. Fest steht jedoch: Die Star-Wars-Fans würden sich wahrscheinlich wenig anderes wünschen (außer vielleicht ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order) und EA würde sich etwas Handfestes durch die Finger rinnen lassen, sollten sie nicht erhört werden.

Star Wars: Knights of the Old Republic hat es nicht ohne guten Grund auf Platz 2 unserer besten Rollenspiele aller Zeiten geschafft: