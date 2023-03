Breaking: Starfield hat endlich ein Release-Datum!

Im Weltall hört dich bekanntlich niemand schreien, aber zumindest hier auf der Erde war das Wehklagen sehr laut, als Starfield überraschend von 2022 auf 2023 verschoben wurde. Und danach wurde es dunkel in der Galaxis: Wann würde Bethesdas Rollenspiel-Epos erscheinen? Im Frühjahr? Im Sommer? Oder überhaupt nicht?

In einem brandneuen Trailer gibt Bethesda-Chefentwickler Todd Howard endlich eine finale Antwort: Starfield erscheint erst 2027.

Kleiner Scherz, das Ding kommt am 6. September 2023, also pünktlich zum Beginn des Herbstgeschäfts in wenigen Monaten. Cool, oder?

Falls ihr euch die Wartezeit verkürzen wollt, dann gibt's ein weiteres Datum, das ihr euch im Kalender ankringeln könnt. Am 11. Juni 2023 findet eine sogenannte Starfield Direct statt, also ein großer Livestream, der euch einen ausführlichen Deep-Dive ins Spiel samt dessen Entwicklung verspricht. Ein Insider hatte kürzlich behauptet, dass Starfield im Juni 2023 erscheinen solle - naja, knapp vorbei.

Den kompletten Ankündigungs-Trailer seht ihr hier:

2:40 Starfield verrät sein Release-Datum im Trailer

Ist der Release realistisch?

Ursprünglich sollte Starfield schon im letzten Herbstgeschäft erscheinen, doch Bethesda verschob das Spiel, um ein reibungsloses Erscheinen zu gewährleisten. Ein klares Zeichen, dass das Studio aus dem problematischen Release von Fallout 76 gelernt hat.

Nach bisherigem Informationsstand halten wir den geplanten Release im Herbst 2023 für ziemlich realistisch, weil a) Bethesda sonst zwei Weihnachtsgeschäfte hintereinander ohne starken Spielekandidaten abseits von The Elder Scrolls Online verkraften müsste und b) ein Jahr zusätzliche Entwicklung ausreichen müsste, ein ursprünglich fest für 2022 eingeplantes Spiel auf Kurs zu bringen.

Wir wissen schon jetzt jede Menge über das Rollenspiel, Bethesda verrät immer wieder Info-Schnipsel in Videos oder Tweets. Ein wahnsinnig fleißiger Starfield-Fan hat wirklich jedes einzelne bekannte Detail aufgeschrieben und in ein 400-Seiten-Monstrum gepackt. Wir haben euch mal ein paar besonders interessante Infos rausgepickt:

Mehr zu Starfield Die 7 spannendsten Fakten aus dem gigantischen Fan-Manifest von Stephanie Schlottag

Aber was denkt ihr? Freut ihr euch wie kleine Weltraumschnitzel oder bleibt ihr skeptisch, ob wir mit einer weiteren Verschiebung rechnen müssen? Nutzt ihr die Zeit bis zum Release, um euch alles über das Starfield-Universum durchzulesen oder lasst ihr euch doch lieber im Spiel von den ganzen Details überraschen? Schreibt uns eure Meinung!