Großer Steam Autumn Sale startet heute! Hier alle Infos zu Startzeit, Angeboten und Co.

Kaum ist Halloween drei Wochen rum, startet schon der nächste große Sale: Im Steam Autumn Sale sind auch 2023 wieder Hunderte Spiele teils drastisch reduziert - und wie jedes Jahr nutzt Valve auch diesmal wieder die Rabattaktion, um die Leute zur Abstimmung zu motivieren: Die Steam Awards werden verliehen. Wir haben für euch alle Infos zu Startzeit, Dauer und Umfang des Events, also genug Vorgeplänkel. Legen wir los.

Wann startet der Steam Autumn Sale 2023?

Anders als bei vielen sonstigen Steam Sales startet der Autumn Sale nicht donnerstags, sondern schon am Dienstag. Am 21. November 2023 öffnen sich die Pforten pünktlich um 19 Uhr deutscher Zeit, sofern es keinen Serverschluckauf gibt, der den Start ein paar Minuten nach hinten hinauszögert. Soll ja schon vorgekommen sein.

Wann endet der Steam Autumn Sale 2023?

Ihr müsst zum Glück nicht direkt zum Sale-Beginn den Geldbeutel zücken, falls ihr euch mit euren Entscheidungen Zeit lassen möchtet: Der Autumn Sale dauert eine ganze Woche und schließt am 28. November 2023, also ebenfalls an einem Dienstag, gegen 19 Uhr.

Ich will jetzt gefälligst einen Trailer sehen!

Hier bitte:

1:03 Steam Autumn Sale steht kurz bevor, das sind die ersten Angebote

Welche Spiele sind im Angebot?

Eine umfassende Liste mit Empfehlungen ergänzen wir hier, sobald der Sale live ist, aber wir kennen jetzt schon einige Titel, die garantiert heruntergesetzt sein werden:

Hunt: Showdown

Terraria

Mount & Blade 2: Bannerlord

Hitman 3

The Elder Scrolls Online

American Truck Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Deep Rock Galactic

Sons of the Forest

Subnautica

F1 23

Starfield

Valheim

The Last of Us: Part 1

Rimworld

Was gibt's bei den Steam Awards?

Wie jedes Jahr dürft ihr euch auch 2023 an der Wahl der Steam Awards beteiligen und verdient euch damit Abzeichen, indem ihr Spiele nominiert, nominierte Spiele spielt oder Rezensionen für nominierte Spiele verfasst. In folgenden Kategorien könnt ihr Favoriten küren:

Zurücklehnen und entspannen

Bester Soundtrack

Herausragender visueller Stil

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Innovativstes Gameplay

Besser mit Freunden

Neu: Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Werk der Liebe

VR-Spiel des Jahres

Spiel des Jahres

Über die Gewinner der Abstimmung wird dann in einigen Wochen entschieden.

Ich mag Steam nicht, gibt's noch andere Sales?

Aktuell läuft auch auf Battle.net noch ein großer Sale, in dem ihr beispielsweise Call of Duty deutlich günstiger abstauben könnt. Außerdem dürften auch auf GOG und im Epic Store demnächst wieder größere Rabattaktionen anstehen, über die wir euch natürlich zeitnah informieren.