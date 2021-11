Eine neue Spielwoche bricht an, zahlreiche spannende Releases stehen vor der Tür und wir wagen einen Rückblick, welche Spiele auf Steam in der letzten Woche an der Verkaufsspitze standen. Klarer Sieger ist derzeit Forza Horizon 5, das erst am 9. November offiziell erscheint, aber bereits über 800.000 Spieler auf PC und Xbox verzeichnet - und das hat einen guten Grund.

Forza Horizon 5 spektakuläre Zahlen vor Release

Über 800.000 Spieler sind Zahlen, von denen so manches Spiel nach seinem Release träumt. Forza Horizon erreicht diese mal locker flockig bereits vor seinem offiziellen Erscheinen. Möglich sind diese Spielerzahlen nur durch die Vorbestellung der Premium Edition oder dem Premium Upgrade im Game Pass, die exklusiven Vorabzugang zum Early Access bieten.

Ersteres kostet 99 Dollar, letzteres bekommt man für 45 Dollar. Heißt, Forza Horizon 5 hat schon vor Release zwischen 36 Millionen und 79 Millionen Dollar eingenommen - kein Wunder, dass es sich damit an die Spitze der Steam Charts kämpft.

109 27 Mehr zum Thema Forza Horizon 5 im Test: Ein diskutables Meisterwerk

Die riesige Nachfrage kommt nicht zuletzt durch die internationalen Traumwertungen, die es schon vor Release für Forza Horizon 5 regnet. Auch wir haben uns den neuesten Teil der Rennserie ganz genau angeschaut und erzählen euch im Testvideo, was uns daran so begeistert:

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Age of Empires 4 liegt derzeit auf Platz 2 und 6 der Steam Charts, die Vorbestellungen zu Elden Ring ziehen nach dem neu gezeigten Gameplay nochmal an und beim Free2Play-MMO Lost Ark wird fleißig das Platinum Founder's Pack vorbestellt, das zahlreiche Ingame-Inhalte und 3 Tage Vorabzugang vor dem Launch enthält.

Steam Verkaufs-Charts vom 1. bis 7. November 2021

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche, dabei geht es nicht um die Anzahl, sondern den generierten Umsatz. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.