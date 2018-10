Assassin's Creed: Odyssey ist Geschichte, Soul Calibur 6 hat sich in den Hintergrund geprügelt und selbst Playerunknown's Battlegrounds verliert diese Woche den Kampf um das Chicken Dinner. Ein neuer Top-Seller verdrängt in den Steam-Verkaufscharts die Spitzenreiter der letzten Wochen vom Treppchen: World War 3 schafft diese Woche den Sprung von Platz fünf auf Platz eins der Steam-Bestseller.

Und das, obwohl der Multiplayer-Shooter mit großen Problemen in den Early Access gestartet ist. Nach dem Release am 19. Oktober sorgten technische Probleme dafür, dass World War 3 haufenweise negative Steam-Reviews kassierte. Auch die Spielerzahlen sind seitdem nicht gerade explodiert, sondern liegen mit bis zu 4.500 gleichzeitigen Usern am Tag weit unter den bis zu 35.000 vom neuen Assassin's Creed. Trotzdem reichen die Verkaufszahlen von World War 3 diese Woche für den Spitzenplatz.

Auf den hinteren Rängen halten sich außerdem der Football Manager 2019, Rise of the Tomb Raider und die Survival-Simulation RimWorld wacker in den Steam Charts. Und mit Cities: Skylines und Kingdom Come: Deliverance tauchen auch zwei ältere Top-Titel noch einmal in den Top 10 auf. Das verdanken die beiden den neu erschienen DLCs Industries und The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon.

Die Steam-Verkaufscharts (22. bis 28. Oktober 2018)

