Bei Steam, Epic und Co. gibt's 11 spannende Spiele günstig wie selten zuvor

Draußen wird es immer wärmer, aber wer sagt denn, dass man nicht auch in der warmen Jahreszeit vor dem PC festwachsen kann? Immerhin ist unser Hobby bekanntlich die schönste Sache der Welt! Daher haben wir auch diese Woche wieder einen ganzen Reigen an spannenden Spielen, die ihr schon immer ausprobieren wolltet oder vielleicht noch gar nicht auf eurem Interessenradar hattet.

Geh mir weg mit Rabatten, ich will brandneue Spiele! Bitteschön, damit können wir auch dienen:

Lasst uns zur Tat schreiten. Haltet eure Brieftaschen fest und schaut mal, ob diese Woche etwas für euch dabei ist.

Highlights der Woche

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Genre: Echtzeit-Taktik | Entwickler: Mimimi Games | Release: 06. Dezember 2016 | Plattform: Steam | Preis: 4 Euro (um 90 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 5. Mai 2022

Ihr lehnt euch an eine Hütte und betrachtet den blauen Himmel. Was werdet ihr heute Abend essen? Habt ihr das Feuer im Kamin gelöscht, bevor ihr zur Arbeit aufgebrochen seid? Plötzlich bohrt sich ein Katana durch euren Rücken. Ihr holt ein letztes Mal Luft und könnt gerade noch einen Schatten um die Hütte huschen sehen.

So oder so ähnlich könnt ihr euch den Alltag der KI-Gegner in Shadow Tactics: Blades of the Shogun vorstellen. In bester Commandos -Traditon ist es hier nämlich euer Ziel, im feudalen Japan mit euren Kämpfern über die verwinkelten Maps zu huschen und ungesehen bestimmte Ziele zu erfüllen. Planung und präzises Timing sind hier das oberste Gebot.

Kauft nicht den Ninja im Sack! Derzeit wandert Shadow Tactics für gerade einmal 4 Euro in eure Spiele-Bibliothek. Dennoch könnt ihr vor dem Kauf in aller Ruhe ausprobieren, ob euch das taktische Gameplay zusagt, denn es gibt eine kostenlose Demo.

Deponia: The Complete Journey

Genre: Adventure | Entwickler: Daedalic | Release: 8. Juli 2014 | Plattform: Steam | Preis: 3 Euro (um 90 Prozent reduziert) | Angebot gilt bis: 5. Mai 2022

Wenn man von Müll umgeben ist, hat man mehrere Möglichkeiten. Man könnte das Zimmer aufräumen, einen Reinigungsservice beauftragen oder den Planeten wechseln. Rufus, der Protagonist der Deponia-Spiele, hat die logischste Entscheidung getroffen und Letzteres ins Auge gefasst.

Was folgt, sind viele Stunden Adventure-Spaß: Denn die Flucht vom Müllplaneten Deponia ist nicht mit dem Kauf eines Flugtickets getan. Vielmehr muss Rufus viele erfolglose Versuche hinter sich bringen, bis er eines Tages auf Goal trifft, eine junge Frau, die aus der schwebenden Stadt Elysium stammt und auf Deponia gestrandet ist. Kein Wunder, dass Rufus der Dame helfen möchte, um endlich von diesem Ort zu entkommen.

Für euch heißt das: Rätsel lösen, Gespräche führen und viel lachen. Wenn euch die ersten drei Spiele Deponia, Chaos auf Deponia und Goodbye Deponia gefallen, könnt ihr euch derzeit auch den vierten Ableger Deponia Doomsday für 2 Euro auf Steam sichern.

DLC- und Addon-Sale bei Ubisoft

Wenn ihr ein oder mehrere Spiele aus dem Hause Ubisoft besitzt, könnte sich für euch ein Blick in den Uplay-Store lohnen. Dort gibt es nämlich zu zahlreichen Titeln Zusatzinhalte in Form von DLCs und Addons reduziert. Egal ob Anno 1800, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla oder The Division 2 - wenn ihr bislang mit dem Kauf weiterer Inhalte gezögert habt, ist jetzt womöglich die Zeit gekommen.

Epic-Geschenk nur noch kurze Zeit

Ganz und gar gratis sind nur noch bis zum 28. April der Horror-Hit Amnesia: Rebirth und das entspannende Koop-Abenteuer Riverbond. Was diese beiden Spiele auf dem Kasten haben und ob sie euren Spielspaßgaumen kitzeln können, erfahrt ihr hier:

Weitere spannende Angebote bei Steam, Epic, GOG und Co.

Selbstverständlich gibt es abseits der beiden Highlights noch ein ganze Reihe an weiteren reduzierten Spielen, die wir euch in der Schnellübersicht präsentieren:

Die Angebote im Preisvergleich

Wie gewohnt runden wir unseren Überblick mit der Preisvergleichstabelle ab. Hier könnt ihr auf einen Blick sehen, wie sich die Angebote im Vergleich zu den Konkurrenzshops schlagen: