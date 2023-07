Bei Steam sind gerade 12 super Spiele stark reduziert

Besonders Fans offener Welten können sich über viele interessante Angebote freuen.

Zum Glück müsst ihr in Zeiten der Videospiele nicht mehr eure Wohnung zu verlassen um fantastische Welten zu erleben. Viele davon könnt ihr jetzt deutlich vergünstigt betreten und das nicht zuletzt wegen des Publisher-Sales von Ubisoft.

In jedem Fall ist der Sale actionreich, selbst in der Strategie-Sektion. In dieser Tradition wollen wir auch diesen Artikel halten, deswegen geht es sofort los mit den Spiele-Empfehlungen des aktuellen Steam-Sales.

Highlight: Dead by Daylight

9:43 Was ist ... Dead by Daylight? - Der Multiplayer-Überraschungshit auf Steam - Der Multiplayer-Überraschungshit auf Steam

Genre & Release: Koop-Horror | 14. Juni 2016

Koop-Horror | 14. Juni 2016 Rabatt & Preis: 60 Prozent reduziert | 8 statt 20 Euro

60 Prozent reduziert | 8 statt 20 Euro Angebot gilt bis zum: 1. August 2023

1. August 2023 Hier geht's zum Angebot

Dead by Daylight ist ein Multiplayer-Horrorspiel für fünf Spielerinnen und Spieler. Vier Überlebende befinden sich in einem abgesperrten Gebiet und versuchen dieses durch das Finden und Aktivieren von Generatoren zu verlassen. Die fünfte Person findet das aber gar nicht cool und schlüpft deswegen in die Rolle eines übermenschlichen Psychokillers und versucht die Gruppe aufzuhalten. Gesellschaft ist schließlich am besten, wenn sie erzwungen wird. Zumindest im Horror-Genre.

Damit die Überlebenden nie wieder versuchen zu flüchten, werden sie aufgehängt, aber nicht so ihr wurdet im Mittelalter zum Tode verurteilt mäßig , sondern eher so ein Zuhause ist erst ein Zuhause, wenn Bilder an der Wand hängen mäßig.

Da schon Jesus gezeigt hat, dass eine Kreuzigung nicht sofort tötet, haben die anderen Teammitglieder einige Minuten Zeit, das menschliche Möbelstück wieder zu mobilisieren. Und falls das nicht klappt, dann erfolgt spätestens in der nächsten Runde die Wiederauferstehung.

1:13 Dead by Daylight: Schon bald mischt Nicolas Cage die Überlebenden und Killer des Spiels auf

Ihr habt die Wahl zwischen massig vielen Bösewichten. Sogar Genre-Legenden, wie Nemesis von Resident Evil und Pyramid Head von Silent Hill sind mit an Bord. Neuerdings könnt ihr auch in die Rolle des Schauspielers Nicolas Cage schlüpfen. Dieser ist aber kein Killer, sondern einer der Überlebenden. Wir haben es immer gewusst, Nic ist einer von den Guten!

Weitere spannende Spiele im Sale

Assassin’s Creed Valhalla : Ein Open-World-Actionspiel, bei dem ihr als Wikinger, auf der Suche nach Ruhm, von Dorf zu Dorf reist und Angst und Schrecken verbreitet. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Ein Open-World-Actionspiel, bei dem ihr als Wikinger, auf der Suche nach Ruhm, von Dorf zu Dorf reist und Angst und Schrecken verbreitet. ( um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro) Batman: Arkham Knight : Als dunkler Ritter erkundet ihr Gotham und begegnet einigen seiner größten Erzfeinde. ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 4 Euro)

: Als dunkler Ritter erkundet ihr Gotham und begegnet einigen seiner größten Erzfeinde. ( um 80 Prozent reduziert auf 4 Euro) Dying Light 2: Stay Human : Bei diesem Open-World-Zombie-Spiel mit Parkour-Elementen sind euer größter Feind nicht die wandelnden Untoten, sondern die Finsternis. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro)

: Bei diesem Open-World-Zombie-Spiel mit Parkour-Elementen sind euer größter Feind nicht die wandelnden Untoten, sondern die Finsternis. ( um 50 Prozent reduziert auf 30 Euro) Far Cry 6: In diesem Open-World-Shooter schlüpft ihr in die Rolle eines Freiheitskämpfers und befreit die von Kuba inspirierte, fiktive Insel Yara von einem tyrannischen Diktator. (Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 15 Euro)

13:08 Far Cry 6-Test - Für jede gute Idee gibt’s eine schlechte …

Monster Hunter Rise : Ihr begebt euch auf die Jagd nach übergroßen Monstern und baut aus ihren Überresten neue und stärkere Waffen und Rüstungen. ( Tiefstpreis: um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro)

: Ihr begebt euch auf die Jagd nach übergroßen Monstern und baut aus ihren Überresten neue und stärkere Waffen und Rüstungen. ( um 60 Prozent reduziert auf 16 Euro) Red Dead Redemption 2 : Bei diesem Open-World-Adventure reist ihr durch das Amerika des Wilden Westens und erlebt eine unglaubliche Geschichte sowie eine lebendig gestaltete Welt. Wer bereits GTA Online mochte, sollte zudem bei Red Dead Online vorbeischauen. Es ist im Kaufpreis enthalten. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Bei diesem Open-World-Adventure reist ihr durch das Amerika des Wilden Westens und erlebt eine unglaubliche Geschichte sowie eine lebendig gestaltete Welt. Wer bereits GTA Online mochte, sollte zudem bei Red Dead Online vorbeischauen. Es ist im Kaufpreis enthalten. ( um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro) Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Geplagt von technischen Schwierigkeiten zum Release, ist es nun ein Open-World-Shooter, der zumindest einen Blick wert ist. Am besten sagt ihr auch euren Freunden Bescheid, denn dann macht das ganze gleich viel mehr Spaß. (Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 12 Euro)

4:30 Ghost Recon Breakpoint - Trailer stellt die neue Erweiterung Operation Motherland vor

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege : Der aktuell erfolgreichste, realistische Mehrspieler-Taktik-Shooter der Welt. (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

: Der aktuell erfolgreichste, realistische Mehrspieler-Taktik-Shooter der Welt. (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro) Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters : Ein schnelles und rundenbasiertes Strategiespiel im Universum von Warhammer 40.000. ( Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 22,50 Euro)

: Ein schnelles und rundenbasiertes Strategiespiel im Universum von Warhammer 40.000. ( um 50 Prozent reduziert auf 22,50 Euro) Watch Dogs: Legion: Ihr gründet eine Widerstandsgruppe im zukünftigen London und könnt dafür fast jeden Menschen rekrutieren, den ihr seht. (Tiefstpreis: um 85 Prozent reduziert auf 9 Euro)

12:55 Absolute Freiheit in der Open-World Londons - Gameplay-Preview zu Watch Dogs Legion - Gameplay-Preview zu Watch Dogs Legion

WWE 2K23: Der neueste Ableger der aktuell erfolgreichsten Wrestling-Simulation der Welt. (Tiefstpreis: um 45 Prozent reduziert auf 33 Euro)

Noch nicht das richtige Angebot entdeckt? Hier findet unsere Stealth-Empfehlungen zum aktuellen Sale sowie weitere interessante Artikel:

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich haben wir auch Angebote anderer Shops durchforstet. In unserer Preisvergleichstabelle findet ihr die Preise bei unterschiedlichen Anbietern:

Ist für euch etwas beim Steam Sale dabei? Habt ihr den einen oder anderen Titel vielleicht schon gespielt? Welcher Deal war der größte Schnapper, den ihr in letzter Zeit gemacht habt? Und auf welche Titel, die in naher Zukunft kommen, freut ihr euch am meisten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!