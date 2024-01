Im Steam Sale sind 11 äußerst beliebte Spiele gerade besonders günstig

Frostpunk, Borderlands 3 und A Plague Tale: Innocence bekommt ihr gerade günstig im Steam Sale.

Es ist wieder einmal Zeit für den wöchentlichen Steam Sale. Wie üblich haben wir uns durch die Angebote gewühlt und einige besonders lohnenswerte Schnäppchen herausgesucht. Alle aufgeführten Titel waren auf Steam noch nie günstiger, und werden von Spielerinnen und Spielern zu mindestens 85 Prozent positiv bewertet. Legen wir los!

Highlight der Woche: Frostpunk

16:42 Frostpunk mit DLC - Eins der besten Aufbauspiele, die ihr jetzt spielen könnt

Genre: Survival-Aufbauspiel | Release: April 2018 | Preis: 6 Euro, 80 Prozent Rabatt

Frostpunk 2 soll zwar bereits in einigen Monaten erscheinen, damit bleibt euch aber noch genug Zeit, im ersten Frostpunk um euer Überleben zu kämpfen. Denn gerade mit den Erweiterungen gehört das Aufbauspiel auch 2024 zu den besten aktuellen Genre-Vertretern.

In einer von Eis und Kälte überzogenen Welt werdet ihr zum Anführer einer einsamen Stadt, die dem tödlichen Klima standhalten muss. Damit euer Überleben gesichert ist, müsst ihr aber immer wieder schwere Entscheidungen treffen und werdet in moralische Dilemmata getrieben. Schlagt ihr Unruhen nieder, oder versucht ihr zu verhandeln? Lasst ihr Kinder in Fabriken arbeiten?

Das Aufbauspiel lockt also nicht nur mit einer gelungenen Mischung aus Management und Survival, sondern erzählt gleichzeitig auch noch eine fesselnde Story rund um euren Überlebenskampf.

Weitere lohnenswerte Angebote

0:38 Sex-Update in Cult of the Lamb: Im Trailer zum lüsternen Patch schieben eure Anhänger eine Nummer

Euro Truck Simulator 2: Der LKW-Simulator, der euch quer durch Europa fahren lässt. Ihr passt eure Fahrzeuge nach Belieben an, erweitert euren Fuhrpark und baut ein eigenes Unternehmen auf. (5 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Hidden Through Time: Kleines Wimmelbildspiel mit handgezeichneten historischen Szenen, schöne Beschäftigung für nebenbei. (4 Euro, 50 Prozent Rabatt)

Kleines Wimmelbildspiel mit handgezeichneten historischen Szenen, schöne Beschäftigung für nebenbei. (4 Euro, 50 Prozent Rabatt) Predynastic Egypt: Rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem ihr die Geburt des Alten Ägypten erlebt, und euer Volk durch zahlreiche Schwierigkeiten führt. Der Nachfolger Old Kingdom ist ebenfalls stark reduziert, falls ihr auf den Geschmack kommt. (2 Euro, 75 Prozent Rabatt)

Rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem ihr die Geburt des Alten Ägypten erlebt, und euer Volk durch zahlreiche Schwierigkeiten führt. Der Nachfolger Old Kingdom ist ebenfalls stark reduziert, falls ihr auf den Geschmack kommt. (2 Euro, 75 Prozent Rabatt) Superhot: Innovativer und kurzer Singleplayer-Shooter, in dem die Zeit nur läuft, wenn ihr euch bewegt. Hier ist cleveres Handeln wichtiger als gute Reflexe. (7 Euro, 70 Prozent Rabatt)

The Forgotten City: Mystery-Abenteuer in einer antiken römischen Stadt mit starker und tiefgründiger Geschichte. Startete als Mod für Skyrim, bevor es zum eigenen Spiel auf Basis der Unreal-Engine 4 wurde. (10 Euro, 60 Prozent Rabatt)

2:16 The Forgotten City: Wir spazieren durch eine der schönsten kleinen Open Worlds

Turnip Boy Commits Tax Evasion: Kurzes Abenteuer, in dem ihr eine Rübe spielt, die von einem korrupten Bürgermeister aus ihrem Gewächshaus geworfen wird. Spielerisch nicht besonders aufregend, dafür äußerst witzig. (4 Euro, 66 Prozent Rabatt)

Preisvergleich

Zu guter Letzt könnt ihr natürlich noch in unserer Preisvergleichstabelle überprüfen, ob Steam wirklich den besten Deal für euch hat. Und falls ihr nach mehr neuen Spielen sucht, werdet ihr hier fündig:

Seid ihr beim wöchentlichen Steam-Sale fündig geworden, und wollt vielleicht ein Spiel kaufen, das wir empfohlen haben? Besitzt einen der Titel schon, und könnt ihn selbst empfehlen? Oder seid ihr selbst auf die Suche gegangen und konntet weitere Schnäppchen entdecken? Falls ja, dann schreibt uns doch gerne eure Meinung und Empfehlungen in den Kommentaren!