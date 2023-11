Steam-Sale: Gerade könnt ihr 12 beliebte Spiele zum Tiefstpreis bekommen

Gerade sind Dishonored 2, Mafia: Definitive Edition, und Remnant 2 im Angebot.

Auf Steam sind gerade wieder zahlreiche Spiele im Angebot. Falls ihr mal wieder eure Bibliothek erweitern wollt, aber auf langes Stöbern im Shop eher verzichten könnt, dann haben wir einige Empfehlungen für euch gesammelt. Alle aufgelisteten Titel sind momentan zum bisher niedrigsten Preis auf Steam zu haben, und sie können sich mindestens mit sehr positiven Bewertungen schmücken.

Highlight der Woche: Remnant 2

2:12 Remnant 2 ist da: Im Koop-Shooter spielt sich jeder Durchgang ganz anders

Genre: Koop-Shooter | Release: Juli 2023 | Angebot: 30 Prozent reduziert auf 35 Euro bei Steam

Der Nachfolger von Remnant: From The Ashes setzt wieder auf dasselbe Spielprinzip: Uns erwartet eine Mischung aus Shooter und Soulslike, die uns in verschiedenste Welten schickt und uns dort fiese Bossgegner auf den Hals hetzt.

Die düstere Story-Kampagne lässt sich entweder allein oder im Koop angehen. Dabei wählen wir zunächst eine Klasse aus, die unseren Kampfstil bestimmt. Im Spiel finden wir dann neue Ausrüstung, erlernen zusätzliche Fähigkeiten und verbessern unsere Waffen, um immer stärker zu werden. Wem das Spiel zu knifflig ist, der kann auch auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad anfangen.

Im Test gefielen uns vor allem die spaßigen Kämpfe und der hohe Wiederspielwert: In der Kampagne lassen sich jede Menge Geheimnisse entdecken, außerdem können wir je nach Vorgehen oft unterschiedliche Gegenstände für Quests bekommen.

Weitere lohnenswerte Angebote

BioShock Infinite: Im dritten Teil der Shooter-Reihe verschlägt es euch als Detektiv in die fliegende Stadt Columbia, wo ihr nach der geheimnisvollen Elizabeth sucht. Wie auch schon die Vorgänger überzeugt das Spiel mit seiner herausragenden Story. (75 Prozent Rabatt, 7,50 Euro bei Steam)

Dishonored 2: Wie im Vorgänger müsst ihr in diesem Action-Adventure entweder schleichend oder mit viel Gewalt eine Verschwörung gegen das Kaiserreich aufdecken, und werdet dazu zum übernatürlich begabten Assassinen. (90 Prozent Rabatt, 3 Euro bei Steam)

9:10 Dishonored 2 - Test-Video zum Schleichspiel des Jahres

Far Cry 4: Eigentlich wolltet ihr nur den letzten Wunsch eurer Mutter erfüllen, werdet aber im fiktiven Staat Kyrat in den Kampf einer Rebellengruppe gegen einen Diktaktor verstrickt. Explosiver Open-World-Shooter nach der klassischen Ubisoft-Formel .(80 Prozent Rabatt, 6 Euro bei Steam)

Jet Lancer: In diesem Indie-Titel bestreitet ihr 2D-Luftkämpfe gegen Feindliche Piloten oder riesige Roboter mit eurem aufrüstbaren Kampfjet. Auf Steam bekommt Jet Lancer 94 Prozent positive Bewertungen. (70 Prozent Rabatt, 4 Euro bei Steam)

Mafia: Definitive Edition: Ein Klassiker erstrahlt mit diesem Remake in neuem Glanz. Als Taxifahrer werdet ihr in einer fiktiven US-amerikanischen Stadt der dreißiger Jahre zum gefürchteten Mafioso. Doch das hat auch Konsequenzen für euch. (75 Prozent Rabatt, 10 Euro bei Steam)

14:06 Mafia: Definitive Edition - Testvideo zum grandiosen Remake

Not For Broadcast: In diesem ungewöhnlichen Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über einen chaotischen Fernsehsender, entscheidet über die gezeigten Kameraeinstellungen, zensiert Flüche und spielt passende Werbung ein. (70 Prozent Rabatt, 7 Euro bei Steam)

Overcooked 2: In diesem Koop-Spiel verderben viele Köche hoffentlich nicht den Brei. Denn als Team von bis zu vier Spielern müsst ihr hier möglichst schnell schmackhafte Gerichte zubereiten, euch dabei aber nicht selbst im Weg stehen. (75 Prozent Rabatt, 6 Euro bei Steam)

Prey: Ist das eine Tasse, oder ein gefährliches Mimic? In Prey erkundet ihr eine von Alien-Monstern überrannte Raumstation, und findet heraus, was dort wirklich passiert ist. Mit verschiedenen Waffen, Werkzeugen und besonderen Fähigkeiten erwehrt ihr euch der außerirdischen Bedrohung. (90 Prozent Rabatt, 3 Euro bei Steam)

Satisfactory: Wem das Wort Automatisierung einen wohligen Schauer über den Rücken jagt, sollte sich dieses Spiel wirklich nicht entgehen lassen. Allein oder im Koop errichtet ihr gigantische Fabriken auf einem fremden Planeten. (45 Prozent Rabatt, 16,50 Euro bei Steam)

Sherlock Holmes: The Awakened: In diesem Remake des gleichnamigen Detektivspiels klärt ihr als Meisterdetektiv Sherlock Holmes einen rätselhaften Fall auf. Allerdings dreht sich die Geschichte hier um den von Lovecraft erfundenen Cthulhu-Mythos. (45 Prozent Rabatt, 22 Euro bei Steam)

Trepang 2: Ein rasanter Shooter mit herausragendem Gunplay, bei dem ihr Geschossen ausweicht und Bullettime einsetzt, um die Kämpfe zu gewinnen. Eine spannende Story solltet ihr allerdings nicht erwarten. (33 Prozent Rabatt, 20 Euro bei Steam)

Nichts gefunden? Mehr spannende Spiele entdeckt ihr außerdem in den folgenden Artikeln:

