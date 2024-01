Steam Winter Sale: Endspurt! Zum Finale empfehlen wir euch reduzierte Spiele mit GameStar Gold Award

God of War und Jedi: Survivor haben im GameStar-Test richtig abgeräumt und sind gerade besonders günstig bei Steam.

Das Ende des Winters lässt noch eine Weile auf sich warten, aber das Ende des Steam Winter Sale steht bevor: Nur noch bis zum 4. Januar 2024 um 19 Uhr gelten die Rabatte auf tausende Spiele. Wir haben euch zum Finale der großen Rabattaktion nochmal ein paar besondere Spiele rausgesucht, die es gerade günstig zu haben gibt: Titel, die im Test einen GameStar Gold Award abgeräumt haben!

Viel Spaß beim Stöbern und denkt dran, auch bei GOG ist noch bis zum 4. Januar Winter Sale angesagt.

Sekiro: Shadows Die Twice

11:43 Sekiro - Testvideo: Was Sekiro trotz Frust so einzigartig gut macht - Testvideo: Was Sekiro trotz Frust so einzigartig gut macht

Genre : Action

: Action Entwickler : From Software

: From Software Release : März 2019

: März 2019 Preis und Rabatt: 30 Euro (50 Prozent Rabatt)

Dimitry Halley: Silvester ist rum, Neujahrsvorsätze sind gefasst, die Leute schreiben sich alle möglichen Vorhaben auf den Zettel - vom Rauchverbot bis zur Muckibude. Aber falls euch die Muckibude zu weit ist und ihr trotzdem das gleiche Gefühl von auslaugendem, aber wunderbar belohnendem Leistungssport erleben möchtet: Sekiro ist gerade um die Hälfte rabattiert.

Sekiro, dieses meisterhafte, leider recht vergessene Juwel von From Software, das die Dark-Souls-Formel in teils völlig neue Bahnen lenkt, indem es sehr viel Drumherum wegstreicht. Es gibt keine Rollenspiel-Attribute, keine 500 Waffen und Rüstungen, stattdessen konzentriert sich diese spielgewordene Shinobi-Fantasie voll und ganz auf zwei Stärken: wilde Akrobatik und die perfekte Parade.

Also »Parade« nicht wie beim brasilianischen Karneval, sondern als Blitzgewitter der Klingen, als millisekundengenaues Abpassen feindlicher Schläge, als Kette perfekter Blocks und Konter, hach, Sekiro hat das beste Schwertkampfsystem seit dem guten, alten Jedi Knight 2. Mit dem Greifhaken flippe ich um meine Gegner herum, starte aus der Luft einen wilden Wirbel auf den Feind und bekomme dann - wie bei Soulsspielen üblich - voll das Fressbrett massiert. Neustart.

Sekiro ist hartes Training, ein steiniger Weg, aber eine der besten Actionerfahrungen, die ich je erlebt habe. Perfekter Vorsatz für den Start ins Jahr 2024.

Kena: Bridge of Spirits

14:16 Wunderschön und richtig gut: Unser Testvideo zu Kena Bridge of Spirits

Genre : Action

: Action Entwickler : Ember Lab

: Ember Lab Release : September 2022

: September 2022 Preis und Rabatt: 16 Euro (60 Prozent Rabatt)

Mary Marx: »Ich sollte mal wieder Kena spielen«, denke ich mir gerade beim Tippen dieser Empfehlung. Selten hat mich ein Spiel so positiv überrascht, wie dieses Action-Adventure. Das liegt nicht nur daran, dass ich die Idee einer kleinen Armee aus Waldgeistern mit Katzen- und Dinohüten absolut fantastisch finde, sondern auch an all dem, was sich hinter der hübschen Fassade von Kena verbirgt.

Das fängt bei den cleveren Rätseln an, geht über die toll inszenierte Story und hört bei dem fantastischen und teils bockschweren Kampfsystem auf. Lasst euch ja nicht von der drolligen Grafik in die Irre führen. Vor allem in den Bosskämpfen geht es ganz schön zur Sache und ich muss meine bunte Palette an Fähigkeiten, sowie den strategischen Einsatz meiner Katzenhütigen Waldgeist gut drauf haben.

Aber keine Sorge: Ehe Frust aufkommt, könnt ihr jederzeit den Schwierigkeitsgrad herunterdrehen. Ich würde euch aber trotzdem ans Herz legen, es erstmal auf normaler Stufe zu probieren. Viel meiner Faszination mit Kena hat ihren Ursprung in den Kämpfen.

Mit etwa zwölf Stunden Spielzeit habt ihr mit Kena auch keine neue Lebensaufgabe marke Open-World vor euch, sondern könnt das Action-Adventure ganz entspannt an ein oder zwei Wochenenden durchspielen.

Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Entwickler : Avalanche Software

: Avalanche Software Release : Februar 2023

: Februar 2023 Preis und Rabatt: 30 Euro (50 Prozent Rabatt)

Natalie Schermann: »Ja, Natalie, langsam wissen wir, dass du Hogwarts Legacy toll findest. Du musst es uns nicht dauern empfehlen.« Diesmal habe ich aber zwei wirklich gute Gründe, über das Action-Rollenspiel im Potter-Universum zu sprechen!

1. Hogwarts Legacy gibt es auf Steam gerade so günstig wie noch nie, denn es ist gleich mal um die Hälfte reduziert. Schon für 30 Euro könnt ihr euch den Zaubererumhang umschwingen und euch in die zauberhafte Welt stürzen.

2. Im Februar feiert Hogwarts Legacy sein einjähriges Jubiläum - und das könnte gerade für uns PC-Spieler eine gute Nachricht bedeuten. Denn eine der besten Quests wurde uns bislang verwehrt. Nach einem Jahr soll die PlayStation-Exklusivität aber enden und die Horror-Mission »Kümmere dich um deine Angelegenheiten« auch ihren Weg in unser Hogsmeade finden!

Wer also bisher gewartet hat, den Hogwarts-Brief anzunehmen, hat jetzt die besten Voraussetzungen, sein Jahr an der Schule für Hexerei und Zauberei zu starten. Die größten technischen Probleme auf dem PC sind mittlerweile auch gefixt - krasse Performance-Einbrüche, die das Rollenspiel unspielbar machen, sind also Geschichte.

Auch ich habe meinen mittlerweile dritten Durchlauf gestartet und genieße es einfach, durch die Gänge zu schlendern, alle Details aufzusaugen, den Schabernack von Peeves zu beobachten und meine erlernten Zauber in unterschiedlichsten Kombinationen auszuprobieren. Für mich war Hogwarts Legacy eine der größten Überraschungen des Spielejahres 2023 - und vielleicht kann es für 30 Euro ja auch euch verzaubern!

Jagged Alliance 3

18:15 Ist Jagged Alliance 3 ist das Strategiespiel des Jahres? - mit Writing Bull

Genre : Rundenstrategie

: Rundenstrategie Entwickler : Haemimont Games

: Haemimont Games Release : Juli 2023

: Juli 2023 Preis und Rabatt: 30 Euro (34 Prozent Rabatt)

Martin Deppe: Ich habe fast schon nicht mehr daran geglaubt, dass eine meiner absoluten Lieblingsserien noch mal gescheit weitergeht. Es gab zwar -zig Versuche, aber die konnten den Originalen alle nicht das das Wasser reichen. Und dann Haemimont Games so: BAMM! Jagged Alliance 3 schafft es nahezu perfekt, die vielen liebgewonnen Söldnerinnen und Söldner in eine moderne, abwechslungsreiche 3D-Spielwelt zu schicken, inklusive Onlinern voller schwarzem, politisch unkorrektem Humor.

Die dramatischen Feuergefechte sind auch im dritten Teil erste Sahne, ich fiebere jedes Mal mit, wenn eine Salve auf meine Leute zurast, Querschläger umherirren und Granaten ganze Häuser anknabbern. Dabei ist Jagged Alliance 3 kein einfaches Spiel, es zeigt zum Beispiel keine Trefferwahrscheinlichkeiten an (das geht aber per Inhouse-Mod). Doch ihr bekommt schnell ein Gefühl dafür, ob ein Schuss sitzt, oder ob ihr eine andere Waffe oder Position wählen solltet.

Selbst wenn ihr die Vorgänger nicht kennt, bekommt ihr hier ein grandioses Rundenstrategiespiel mit viel Taktik und Rollenspiel-Elementen. Seit dem Release am 14. Juli (der seitdem auch für mich quasi ein Feiertag ist) hat Haemimont Games sein Söldner-Epos vorbildlich weiterentwickelt, Community-Feedback umgesetzt und zusätzliche große Missionsketten dazugepackt – alles kostenlos.

God of War

2:54 God of War: PC-Trailer zeigt erste Szenen aus dem PlayStation-Meisterwerk

Genre : Action

: Action Entwickler : Sony Santa Monica Studio

: Sony Santa Monica Studio Release : Januar 2022

: Januar 2022 Preis und Rabatt: 25 Euro (50 Prozent Rabatt)

Heiko Klinge: Seit Turtles und Final Fight auf dem C64 liebe ich amtliches Fratzengeballer und kaum jemand hat hier all die Jahre derart zuverlässig geliefert wie der alte Grummel-Grieche Kratos. Das jedoch lange Zeit nur Playstation-exklusiv, weshalb die PC-Umsetzung von God of War Anfang 2022 eine ziemliche Sensation war.

Dankenswerterweise auch technisch: Das Teil sieht nach wie vor sensationell aus und läuft selbst auf Mittelklasse-Hardware maximal geschmeidig. Spielerisch gibt’s eh keine Diskussionen. God of War war bereits auf der PS4 ein absolutes Brett mit einem wunderbar wuchtigem Kampfsystem und genau der richtigen Balance aus ruhigen Rätsel- und Erkundungs-Abschnitten und brachialer Action, die euren Adrenalinpegel auf Rekordniveau schrauben, vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden.

Auch erzählerisch gibt’s meiner Meinung nach nur wenig Vergleichbares. Die Vater-Sohn-Geschichte geht ans Herz und lässt euch hautnah mitfühlen, weil die Inszenierung komplett ohne sichtbare Schnitte auskommt.

Wer auch nur ein bisschen was für nahkampflastige Action-Adventures übrig hat, muss God of War gespielt haben. Schließlich müsst ihr euch ja professionell auf den ebenfalls herausragenden Nachfolger God of War Ragnarök vorbereiten, der bestimmt hoffentlich ganz bald ebenfalls für den PC angekündigt wird. Ich warte, Sony.

Metro Exodus Gold Edition

11:08 Metro Exodus: Enhanced Edition - So sieht die neue Grafik aus

Genre : Ego-Shooter

: Ego-Shooter Entwickler : 4A Games

: 4A Games Release : Februar 2020

: Februar 2020 Preis und Rabatt: 8 Euro (80 Prozent Rabatt)

Phil Elsner: Metro Exodus ist für mich deshalb ein so besonderer Shooter, weil es so erfrischend viel Verantwortung an mich als Spieler abgibt. Ich würde sogar so weit gehen und Metro Exodus als Gegenentwurf zum Trend des Händchenhaltens im Genre bezeichnen, den uns die ganzen Call of Dutys und Ubisoft-Open-Worlds seit Jahren als Standard auftischen.

Hier geben mir keine bunten Minimap-Marker die Richtung vor, ich muss Karte und Kompass zücken. Betrete ich verstrahlte Bereiche, warnt mich kein buntes Blinken im HUD, muss ich auf meinen Geigerzähler lauschen. Und habe ich mich nicht gut genug vorbereitet, erlischt mitten im mutantenverseuchten Bunker meine Taschenlampe und die Gasmaske schlägt leck. Auweia!

Nein, Metro Exodus ist kein Hardcore-Shooter und auch keine Survival-Sim im klassischen Sinne, aber vermittelt mir konstant ein sehr wichtiges Gefühl: In diesem postnuklearen Ödland bist du auf dich gestellt! Und genau dieses Empfinden von Kontrolle ist einfach genial, weil ich mich als Spieler endlich mal wirklich ernst genommen fühle.

Und ernst nehmen sollte man auch dieses Angebot: Für acht Euro gibt’s das etwa 15-20 Stunden lange Basisspiel samt Enhanced-Edition-Upgrade für Raytracing-Beleuchtung und obendrauf die beiden Story-DLC (beide mit Gold Award in unserem Test) in einem Paket. So günstig gibt’s Endzeit-Expeditionen wahrscheinlich erst nach der Apokalypse wieder.

The Invincible

12:12 The Invincible - Test-Video zum Sci-Fi-Abenteuer

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler : Starward Industries

: Starward Industries Release : November 2023

: November 2023 Preis und Rabatt: 24 Euro (20 Prozent reduziert)

Steffi Schlottag: The Invincible ist schon wenige Wochen nach Release im Sale – hoffentlich ist das kein allzu schlechtes Zeichen, was die Verkaufszahlen angeht. Denn dieses SciFi-Adventure hätte auf jeden Fall ganz viel Erfolg verdient! Für alle Fans von spannenden Weltraumgeschichten ist es definitiv eine gute Wahl.

Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stanisław Lem und führt euch auf den Wüstenplaneten Regis III, wo ihr nach eurer verschwundenen Crew sucht. In der lebensfeindlichen, aber faszinierenden Umgebung sucht ihr Hinweise, nutzt eure retrofuturistischen Werkzeuge und begegnet Robotern wie Menschen.

The Invincible hat sich im GameStar-Test als kurzes, aber spannendes und wunderschönes SciFi-Spiel erwiesen. Interessante Rätsel lockern das simple Gameplay etwas auf. Nach rund fünf Stunden seid ihr mit der Story durch, ein zweiter Durchgang lohnt sich, wenn ihr andere Entscheidungen trefft.

Star Wars Jedi: Survivor

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Entwickler : Respawn Entertainment

: Respawn Entertainment Release : April 2023

: April 2023 Preis und Rabatt: 35 Euro (50 Prozent Rabatt)

Valentin Aschenbrenner: Zum Release hätte ich euch Jedi: Survivor wahrscheinlich nicht empfohlen. Selbst, wenn es zu diesem Zeitpunkt keinen Vollpreis gekostet hätte. Denn das zweite Abenteuer von Cal Kestis wurde nicht zu knapp von technischen Problemen geplagt, dank denen unser Tester und Möchtegern-Jedi ordentlich mit der Dunklen Seite der Macht ringen musste.

Fast ein Jahr später hat sich die Performance von Jedi: Survivor aber signifikant verbessert - auch wenn Spieler in den Steam-Reviews teilweise noch immer von Problemen berichten. Prüft also am besten erstmal selbst, wie gut das Respawn-Spiel auf euren Systemen läuft und macht im Zweifel von der Rückgabefunktion Gebrauch.

Einen Versuch (vor allem zum halben Preis) ist Jedi: Survivor aber allemal wert. Denn hier steckt ein wirklich gelungenes Singleplayer-Abenteuer unter der X-Wing-Haube, das mit einer spannenden Story, komplexen Charakteren, starken schauspielerischen Darbietungen und wirklich spaßigem Gameplay daherkommt.

Beim ersten Teil bin ich Blindfisch noch orientierungslos durch die verworrenen Level gestolpert, doch selbst hier hat Respawn ordentlich angepackt. Auch das Erkunden und Aufspüren von Sammelkram motiviert mich wesentlich mehr als noch im Vorgänger und von Caij Vandas Kopfgeldmissionen konnte ich mich kaum losreißen.

Es bleibt nur zu hoffen, dass Respawn beim dritten Teil der geplanten Kestis-Trilogie seine Technik-Stolpersteine in den Griff bekommt. Denn abgesehen davon nähert sich die Jedi-Reihe langsam, aber sicher ihrer Perfektion. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der mittlerweile Cal, Merrin und Co. gar nicht mehr aus dem Star-Wars-Universum vermissen möchte. Ob ihnen ein Happy End vergönnt sein wird? Daumen drücken.

Habt ihr im Steam Winter Sale 2023 / 2024 ordentlich zugeschlagen? Diesmal waren ja direkt einige sehr neue Spiele im Angebot. Wartet ihr inzwischen immer erstmal ab, ob ein Spiel im nächsten großen Sale landet oder kauft ihr euch noch oft Vollpreistitel direkt zum Release? Schreibt uns gern in die Kommentare, ob eure Bibliothek gewachsen ist.