Was für wunderbare Zeiten für alle Fans der Echtzeitstrategie: Erst erscheint mit Age of Empires 4 ein absolutes Meisterwerk, dann wird bei den Game Awards nach über 20 Jahren Wartezeit mit Dune: Spice Wars endlich wieder ein RTS im beliebten Dune-Universum angekündingt:

Und heute geht’s gleich weiter: In ihrem neusten Home of Wargamers-Livestream haben die Strategie-Experten von Slitherine gleich mehrere neue Strategiespiele gezeigt. Das größte Highlight dürfte dabei aber wohl die Ankündigung des neuen Terminator-Spiels sein.

Nachdem 2019 mit Terminator: Resistance zuletzt ein nur mittelmäßiger Shooter erschienen ist, folgt 2022 mit Terminator: Dark Fate – Defiance endlich ein waschechtes Strategiespiel im beliebten Filmuniversum.

Das steckt im neuen Terminator-Echtzeitstrategiespiel

Es dürfte jetzt garantiert keine große Überraschung für euch sein, aber im Terminator-RTS verschlägt es euch in die düstere Zukunft, in der bereits der Krieg zwischen Menschen und Maschinen in vollem Gange ist.

Hier übernehmt ihr die Rolle eines Kommandanten der Foundation, quasi der letzten Bastion des Widerstandes gegen die Truppen Skynets, die im Spiel als Legion bezeichnet werden.

Terminator: Dark Fate wird eine Singleplayer-Kampagne bieten, in deren Geschichte ihr mit eurer Armee den Plan der bösen Roboter, die Menschheit auszurotten, vereiteln müsst – auch das ist sicherlich keine große Überraschung. Genauere Infos zu Inhalt und Umfang der Geschichte fehlen aktuell aber noch.

Immerhin könnt ihr im ersten Trailer (oben im Artikel) oder auf den Screenshots bereits erkennen, auf was für Kriegsmaschinerie ihr im Kampf gegen das KI-Netzwerk zurückgreifen könnt – und was dieses euch entgegenwerfen wird:

