Title Update 5 für The Division 2 platzt fast vor neuen Inhalten

Update: Title Update 5 ist jetzt live.

Originalmeldung: The Division 2 bekommt heute ein riesiges Inhalts-Update. Aktuell wird Title Update 5 auf die Server aufgespielt, gegen 12:30 Uhr könnt ihr loslegen.

Wenn ihr den Year-1-Pass besitzt, habt ihr sofort Zugriff auf alle neuen Inhalte. Gehört euch lediglich das Hauptspiel, müsst ihr euch für manche Features noch eine Woche gedulden - erst am 30. Juli schaltet Massive Entertainment alle Inhalte für alle Spieler frei. Wir fassen die wichtigsten Inhalte von Title Update 5 zusammen und verraten, wer wann loslegen darf.

Zweiter Schwierigkeitsgrad für Raid »Dark Hours«

In der Vergangenheit haben sich einige Spieler über den ihrer Meinung nach zu hohen Schwierigkeitsgrad für den ersten Raid Operation Dunkle Stunden beschwert. Gerade Konsolenspieler hingen stundenlang an den Bossen fest.

Dieses Problem geht Massive Entertainment im Title Update 5 mit dem sogenannten Discovery-Modus an. Der reduziert die Schwierigkeit des Raids deutlich und führt zudem Matchmaking ein - das hatte bisher gefehlt.

Ein Nachteil: Ihr erhaltet im Discovery-Raid weder die exklusiven Setteile noch die exotische Waffe Eagle Bearer. Der Discovery-Modus erscheint für alle Spieler gleichzeitig.

Die Skills sind im Vergleich zu reinen DPS-Builds aktuell zu schwach. Im neuen Update knöpft sich Massive Entertainment darum die Fähigkeiten vor und stärkt sie deutlich. Der Schaden erhöht sich, gleichzeitig sinkt die Cooldown-Zeit.

Shepherd-System: Belohnungen für helfende Spieler

Damit sich Spieler öfter gegenseitig unterstützen, führen die Entwickler das sogenannte Shepherd-System ein. Wenn ihr euren Mitspielern helft, bekommt ihr dafür Belohnungen und steigt in eurem Shepherd-Rang auf. Es erscheint zum Start für alle Spieler.

Expeditionen - Ein neuer Spielmodus für Sherlocks

Bei den Expeditionen handelt es sich um einen neuen Spielmodus, der aus einem Mix aus Erkundung und Ballern besteht. Ihr sammelt darin über Audio-Dateien und Echos Infos über die Spielwelt und puzzelt so nach und nach die vergangenen Ereignisse zusammen. Die Expeditionen gehören zu den Inhalten, die in der ersten Woche für Year-1-Pass-Besitzer reserviert sind.

Neue Missionen: National Zoo und Camp White Oak

Mit Title Update 5 fügt Massive Entertainment auch zwei neue Missionen hinzu, die euch an bislang unbekannte Orte führen. Wie die Expeditionen erscheinen diese beiden Missionen allerdings ebenfalls zunächst nur für Year-1-Pass-Besitzer. Alle anderen legen am 30. Juli los.

Neue Exotics und Taschenlampe

Außerdem wird es neue exotische Items in The Division 2 geben. Dazu zählen die Handschuhe BTSU Gloves und das Unterhebelgewehr Diamondback. Taschenlampe und Exotics sind von Anfang an für alle Spieler verfügbar.

