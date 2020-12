Letzte Änderung: 15.12.2020, 15:10

Aktualisiert: Infos zu Gratis-Spielen als Geschenk

Neu hinzugefügt: Starlink: Battle for Atlas als neues Gratis-Geschenk

Noch bis zum 18. Dezember 2020 gibt es täglich ein neues Geschenk bei Ubisoft. Dabei handelt es sich entweder um zusätzliche Ingame-Items für bestimmte Titel des Publishers und eventuell sogar komplette Spiele, für die ihr keinen Cent bezahlen müsst.

Aktuell bekommt ihr die Space-Simulation Starlink: Battle for Atlas geschenkt. Das eigentlich mal als Toys-to-Life entwickelte Spiel für Konsole schaffte es 2019 dann auch auf den PC, wo ihr die kleinen Spielzeugschiffe nicht zum Spielen braucht.

Was an Space Sims so faszinierend ist, erklären euch unsere Raumschiff-Hobbypiloten Micha und Fritz in einer Folge GameStar-TV:

Welche Art von Geschenken gibt es?

Ubisoft hält sich auf den öffentlichen Kanälen wie Twitter bedeckt, was die Geschenke angeht. Allerdings geben die offiziellen Teilnahmebedingungen einen tieferen Einblick über die möglichen Gratis-Goodies der kommenden Tage.

Link zum Twitter-Inhalt

In den Bedingungen steht, dass Ubisoft neben Spiel-Inhalten auch Standard-Versionen von PC-Spielen verschenkt, die maximal 70 US-Dollar wert sind. Das bedeutet, dass ihr in den kommenden Tagen wahrscheinlich auf noch mehr Gratis-Spiel hoffen könnt. Unter Punkt 6 heißt es so:

"Die Belohnungen sind In-Game-Gegenstände und Standard-Versionen digitaler PC-Spiele bei Ubisoft Connect PC. Der Download der Ubisoft Connect App ist notwendig, um die digitalen PC-Spiele zu spielen- Die Preise haben einen Maximalwert von 70 US-Dollar."

Die FAQ zum Gewinnspiel bestätigt das noch einmal. Auch hier wird davon gesprochen, dass es jeden Tag ein »anderes Spiel oder Item-Pack« geben wird.

Immerhin erwies sich Ubisoft diesbezüglich schon in der Vergangenheit spendabel: Vor ein paar Monaten erst konntet ihr beispielsweise Assassin's Creed 2, Child of Light sowie Rayman Legends abstauben. Watch Dogs 2 folgte dann im Juli 2020.

Wer sich bis zum Gratis-Spiel seine Zeit mit aktuellen Ubisoft-Spielen wie Immortals Fenyx Rising die Zeit vertreiben will, findet bei GameStar Plus den passenden Guide dazu:

0 12 Mehr zum Thema Immortals Fenyx Rising: 9 Tipps für einen perfekten Start

So bekommt ihr die Geschenke

Vom 14. bis 18. Dezember bekommt ihr jeden Tag ein neues Geschenk von Ubisoft über den eigenen Launcher.

So bekommt ihr die Gratis-Items: Um das Geschenk zu bekommen, müsst ihr euch einfach nur mit eurem Ubisoft-Account einloggen.

Das Spiel müsst ihr nicht zwingend besitzen: Ihr könnt die Boni auch dann abholen, wenn ihr das jeweilige Spiel noch nicht besitzt. Sie werden dann freigeschaltet, sobald ihr den Titel eines Tages kaufen solltet.

Falls ihr länger nicht mehr den Ubisoft-Launcher benutzt habt, könnte euch eine kleine Überraschung ins Haus stehen, denn seit Ende Oktober wurde Uplay durch den neuen Launcher namens Ubisoft Connect ersetzt, der nun auch Crossplay anbietet. Wie der aussieht und was er alles kann, seht ihr im Trailer:

Diese Geschenke gab es an den einzelnen Tagen

Damit ihr einen kleinen Überblick habt, listen wir euch hier alle Geschenke auf, die ihr über die verschiedenen Tage abgreifen konntet:

14. Dezember: Assassin's Creed: Valhalla (Seefahrer-Siedlungspaket)

15. Dezember: Starlink: Battle for Atlas (ganzes Spiel)

Wann kommt das nächste Geschenk?

Jeden Tag wird es nur eine einzige Belohnung geben. Wenn ihr einen Tag verpasst, müsst ihr auch auf das jeweilige Geschenk verzichten. Aufgrund der potentiellen Preise lohnt es sich also, jeden Tag reinzuschauen.