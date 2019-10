Der Release von Call of Duty: Modern Warfare steht kurz bevor. Der Preload hat bereits am 22. Oktober begonnen, ihr könnt also alle Daten via Battle.net herunterladen (was bei der Download-Größe je nach Internetverbindung auch eine Weile dauern kann). Aber wann kann man endlich los spielen? Wir listen hier die Startzeiten der Server auf.

Release-Uhrzeit für PC: Bei Battle.net ist CoD MW ab dem 25. Oktober 2019 um 03:00 Uhr morgens (also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag) spielbar.

Bei Battle.net ist CoD MW ab dem 25. Oktober 2019 um 03:00 Uhr morgens (also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag) spielbar. Release-Uhrzeit für Konsole: PS4 und Xbox One dürfen am 25. Oktober 2019 schon um 00:00 Uhr (ebenfalls in der Nacht auf Freitag) loslegen.

Activision-Account nötig

Um Call of Duty: Modern Warfare zu spielen, benötigen PC-Nutzer neben einem Battle.net-Konto auch einen Activision-Account. Dazu müsst ihr euch auf der offiziellen Website registrieren (oben rechts auf »Anmelden« klicken) und anschließend eure Plattform verlinken.

Sind mehrere Systeme mit dem gleichen Activision-Account verknüpft, könnt ihr dank Cross-Save euren Fortschritt auf andere Plattformen (also zum Beispiel von PC auf PS4) mitnehmen.

Download-Größe & Day-One-Patch

Die exakte Datenmenge, die man vor dem Start von Call of Duty: Modern Warfare herunterladen muss, ist bisher nicht bekannt. In den offiziellen Systemanforderungen wird empfohlen, insgesamt 175 GB Speicherplatz freizuhalten - das schließt aber auch künftige DLCs mit ein.

Der PC-Download ist ca. 120 GB groß - hier soll allerdings bereits der Day-One-Patch enthalten sein, der zwingend zum Start von CoD MW nötig ist. Offiziell bestätigt ist diese Information jedoch nicht. Auf PS4 und Xbox One berichten Spieler von einer initialen Download-Größe von 70-100 GB, gefolgt von einem 30 GB großen Update.

Kann man CoD Modern Warfare früher spielen?

Die oben genannten Start-Uhrzeiten beziehen sich auf alle Editionen von Modern Warfare. Da Activision einen global gleichzeitigen Launch anstrebt, gibt es keinen Vorab-Zugriff und keine Early-Access-Phase - auch nicht für Vorbesteller.

Vorzeitig verkaufte Kopien konnten Berichten zufolge offline gestartet werden, indem die Nutzer ihr Gerät vom Internet trennten.

