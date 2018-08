World of Warcraft ist bereits seit 14 Jahren auf dem Markt, schafft es aber auch heute noch, Millionen von Spielern mit neuen Inhalten zu fesseln - und das sogar besser denn je. Wie Activision-Blizzard nun in einer Pressemitteilung bekanntgab, handelt es sich bei der siebten und neuesten Erweiterung Battle for Azeroth um das bislang am schnellsten verkaufte WoW-Addon.

Am Erscheinungstag verkaufte sich Battle for Azeroth mehr als 3,4 Millionen Mal. Trotz der beeindruckenden Zahlen, steht die neue Erweiterung damit aber nur knapp vor seinen Vorgängern. Legion brachte am ersten Tag 3,3 Millionen Exemplare über die Ladentheke, genauso wie Warlords of Draenor und Cataclysm. Die Zahlen beinhalten sowohl digitale als auch physische Verkäufe.

WoW: Battle for Azeroth - Ersteindruck aus dem Test mit Wertungstendenz

Am 4. September startet der erste Raid von Battle for Azeroth, auch die neuen Kriegsfronten beginnen in den kommenden Wochen.

In Battle for Azeroth dreht sich alles um den Konflikt zwischen Allianz und Horde. Wir begleiten die Erweiterung mit Guides und fassen die bisherige Geschichte zusammen.