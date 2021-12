Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Dezember 2021

Das Jahr 2021 biegt auf die Zielgerade ein - doch auch im Dezember gibt es wie gehabt eine ganze Reihe neuer Spiele, die in den Xbox Game Pass für PC wandern und allen Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Dafür müssen aber auch einige Titel ihre Zelte abbauen und den Service verlassen.

Wir listen euch alle Neuzugänge und Abschiede im Folgenden auf. Denkt außerdem daran, dass das ziemlich sicher noch nicht alle Spiele sind, die im Dezember in den Game Pass kommen. Weitere Titel sollten im Laufe des Monats von Microsoft angekündigt werden. Was der Game Pass euch insgesamt zu bieten hat, wie viel er kostet und weitere Infos findet ihr in unserer großen Übersicht:

Neu im Game Pass im Dezember 2021

Anvil

Genre: Multiplayer-Actionspiel | Entwickler: Action Square | Release: 2. Dezember 2021 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Habt ihr mal wieder richtig Bock auf Multiplayer-Action im SciFi-Setting? Dann könnt Anvil genau das Richtige für euch sein. Hier spielt ihr einen sogenannten Brecher , der gemeinsam mit seinen Berufsgenossen auf fremde Planeten aufbricht, um Alien-Artefakte namens Tresore zu bergen.

Das klingt natürlich zu einfach, um wahr zu sein. Wenig überraschend stellen die planetaren Ausflüge keine Sightseeing-Tour dar. Vielmehr erwarten euch bereits allerlei Gegner und vor allem extra-schwere Bossgegner, die sich nur äußerst ungerne von ihrem wertvollen Besitz trennen wollen.

Archvale

Genre: RPG | Entwickler: idoz & phops | Release: 2. Dezember 2021 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Als mutiger Abenteurer stellt ihr euch einem grausamen König und dessen finsteren Schergen entgegen. Ihr reist durch verschiedene Regionen, erledigt zahlreiche Gegner und könnt durch den wertvollen Loot noch bessere Waffen und Ausrüstungsgegenstände anfertigen.

Die Kämpfe stellen in Archvale das zentrale Gameplay-Element dar. Die laufen nämlich als waschechte Bullet-Hell-Gefechte ab, sind also entsprechend rasant und legen Wert auf Präzision und Schnelligkeit.

Final Fantasy XIII-2

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release: 11. Dezember 2014 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Über Final Fantasy muss man eigentlich kaum noch etwas sagen. Das Franchise der populären JRPGs ist weltweit beliebt und kann bereits zahlreiche Einträge vorweisen. Wer bislang noch keine Gelegenheit hatte, Final Fantasy XIII-2 zu spielen, darf frohlocken: Ab dem 2. Dezember 2021 könnt ihr dank Game Pass loslegen.

Lawn Mowing Simulator

Genre: Simulation | Entwickler: Skyhook Games | Release: 10. August 2021 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Ihr habt schon zahlreiche Königreiche gerettet, Alien-Invasionen verhindert, Zombies ins Jenseits befördert - doch eine Sache steht auf eurer Liste noch aus, ehe ihr euch einen wahren Helden nennen könnt: Rasen mähen!

Diesem wunderbar meditativen Zeitvertreib dürft ihr euch ab dem 2. Dezember 2021 widmen. Wer wissen möchte, welche tiefgreifenden Gameplay-Systeme der Lawn Mowing Simulator zu bieten hat, schaut sich am besten den Trailer an.

Rubber Bandits

Genre: Multiplayer-Partyspiel | Entwickler: Flashbulb | Release: 2. Dezember 2021 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Lasst euch von der kunterbunten, kindgerechten Aufmachung nicht täuschen: Hinter Rubber Bandits verbirgt sich eine knallharte Prüfung für eure Freundschaften. Immerhin geht es hier in bester Partyspiel-Manier darum, wer am Ende von euch siegreich vom Platz geht.

In drei Modi geht es darum, als Erster die Ziellinie zu erreichen und dabei möglichst viel zu stehlen, zu zerstören und zu erbeuten. Ihr könnt entweder im lokalen Koop oder im Online-Multiplayer loslegen.

Stardew Valley

Genre: Bauernhof-Simulation | Entwickler: ConcernedApe | Release: 26. Februar 2016 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Für den Fall, dass es tatsächlich noch Spieler gibt, die mit dem Begriff Stardew Valley nichts anfangen können, haben wir euch unser damaliges Testvideo rausgekramt. Aber lasst euch nicht täuschen: Im Laufe der Jahre ist die friedliche Bauernhof-Simulation noch viel größer, abwechslungsreicher und besser geworden.

Stardew Valley sorgt nicht nur dafür, dass ihr im Spiel eine tolle Zeit habt. Es ist auch für die ein oder andere coole Geschichte in der echten Welt verantwortlich:

Warhammer 40.000: Battlesector

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Black Lab Games | Release: 22. Juli 2021 | Im Game Pass ab: 2. Dezember 2021

Spiele im beliebten Warhammer 40k-Universum gibt es viele, und kaum ein Genre blieb bislang verschont. Das macht aber nichts, immerhin freuen sich Fans über jede Möglichkeit, ihrer Passion auch virtuell zu fröhnen. Da stellt das Rundenstrategie-Spiel Battlesector keine Ausnahme dar.

Was das wuchtig inszenierte Spiel taugt, haben wir für euch bereits im Test herausgefunden:

Space Warlord Organ Trading Simulator

Genre: SciFi-Tycoon-Spiel | Entwickler: Strange Scaffold | Release: 7. Dezember 2021 | Im Game Pass ab: 7. Dezember 2021

Dieses Spiel zu beschreiben, ist etwas knifflig. Lasst es uns dennoch probieren: In Space Warlord Organ Trading Simulator arbeitet ihr als Organhändler. Das klingt zunächst nicht unbedingt nach einer erstrebenswerten Berufswahl, stellt in der SciFi-Zukunft des Spiels aber eine äußerst lukrative Möglichkeit dar, ordentlich Kohle zu scheffeln.

Die Fleischteile bietet ihr auf dem Markt an, um dem Kapitalismus zu fröhnen. Oh, und ihr müsst Vampir-Egel-Organe daran hindern, eure wertvolle Ware zu vernichten, aber das konntet ihr euch bestimmt selbst denken, nicht wahr?!

Halo Infinite

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: 343 Industries | Release: 8. Dezember 2021 | Im Game Pass ab: 8. Dezember 2021

Viele Jahre mussten Halo-Fans warten, doch endlich steht das neueste Abenteuer des Master Chiefs in den Startlöchern. Ab dem 8. Dezember 2021 könnt ihr auch in die Story-Kampagne abtauchen. Die größte Neuerung stellt wohl die Open World dar, in der ihr auf die gewohnten Gegner trefft. Dadurch fühlt sich das Spiel zwar offener an, letzten Endes soll die Handlung aber weiterhin sehr linear ablaufen.

Was der bereits erschienene kostenlose Multiplayer-Part von Halo Infinite zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test:

One Piece Pirate Warriors 4

Genre: Action | Entwickler: Koei Tecmo | Release: 27. März 2020 | Im Game Pass ab: 9. Dezember 2021

Kennt ihr ein Muso-Spiel, kennt ihr alle. Für diejenigen unter euch, die noch nie etwas von diesem Oberbegriff gehört haben, hier ein kurzer, aber dennoch recht vollständiger Überblick zum Gameplay von One Piece Pirate Warriors 4: Ihr schlüpft in die Haut eines Charakters aus dem beliebten One Piece-Franchise und verkloppt auf weitläufigen Schlachtfeldern unzählige Gegner mit geschickt eingesetzten Combos - oder per wahllosem Tastendrücken.

Falls ihr euch unsicher seid, ob ihr etwas mit dem Spiel anfangen könnt: Probiert es doch einfach mal aus! Ab dem 9. Dezember 2021 könnt ihr das Spiel kostenlos im Xbox Game Pass herunterladen.

Aliens: Fireteam Elite

Genre: Koop-Survival-Shooter | Entwickler: Cold Iron Studios | Release: 24. August 2021 | Im Game Pass ab: 14. Dezember 2021

Aliens-Fans hatten die letzten Jahre nicht viel zu lachen, doch dann erschien Fireteam Elite und zauberte ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Denn der Koop-Survival-Shooter macht vieles richtig und leistet sich nur wenige Patzer. Als Colonial Marine legt ihr euch mit den ikonischen Aliens an. Die Story spielt 23 Jahre nach den Filmen und soll einige bekannte Gesichter zu bieten haben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass für PC im Dezember 2021

Wie üblich entlässt Microsoft auch wieder einige Titel aus dem Abo in die freie Wildbahn. Ab dem 15. Dezember nicht mehr dabei sind:

Was haltet ihr von den bisher bestätigten Spielen für den Game Pass im Dezember 2021? Seid ihr insgesamt mit dem Angebot des Xbox Game Pass zufrieden oder habt ihr Änderungswünsche, die Microsoft umsetzen sollte?