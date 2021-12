Xbox Game Pass für PC: Neue Spiele im Januar 2022

Ein neues Jahr voller spannender Spiele-Releases steht bevor! Und 2022 landen viele davon auch direkt im PC Game Pass. Wir sammeln wie jeden Monat alle Neuzugänge, die ihr im Abo spielen könnt, und stellen euch die Titel einzeln vor.

Für den Januar 2022 sind bisher erst zwei Spiele bestätigt, aber keine Sorge: Microsoft enthüllt im Laufe des Monats zuverlässig weitere Angebote. Schaut also am besten regelmäßig vorbei, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Die Komplettübersicht der aktuellen Game-Pass-Bibliothek bekommt ihr hier:

553 26 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Liste aller PC-Spiele

Neu im Game Pass im Januar 2022

The Anacrusis

Genre: Koop-Shooter | Entwickler: Stray Bombay | Release: 13. Januar 2022 | Im Game Pass ab: 13. Januar 2022

Auf den ersten Blick wirkt The Anacrusis wie ein Left4Dead auf einer Raumstation, mit Aliens statt Zombiehorden: Ihr spielt als Vierer-Team, habt jede Menge Waffen zur Auswahl und ballert euch durch hungrige Xenomorphs. Statt fester Klassen erwartet euch ein freieres Perk-System. Und im Hintergrund analysiert eine KI eure Strategien und passt das Verhalten der Weltraum-Monster entsprechend an. Könnte spannend werden, findet unser Autor Sören:

4 3 Mehr zum Thema The Anacrusis: Der Koop-Shooter ist mein E3-Geheimtipp

The Anacrusis startet im Januar 2022 zuerst in den Early Access, in dem drei Akte enthalten sind. Der finale Launch soll dann gegen Ende des Jahres erfolgen, wenn das Feedback der Spieler umgesetzt wurde.

Windjammers 2

Genre: Sportspiel | Entwickler: Dotemu | Release: 20. Januar 2022 | Im Game Pass ab: 20. Januar 2022

Wenn Frisbeewerfen mit epischem 90er-Jahre-Soundtrack unterlegt wäre und die Athleten in Neonanzügen stecken würden, dann käme das schon sehr nah an Windjammers 2 ran. Darin meistert ihr eine fiktive Sportart, pfeffert Wurfscheiben übers Spielfeld, verwirrt euren Gegenspieler mit spektakulären Power-Moves und wippt dabei zum E-Gitarren-Geschredder mit den Füßen. Ihr könnt wahlweise gegen KI oder andere Spieler im Online-PvP antreten.

Welche Spiele verlassen den PC Game Pass im Januar 2022?

Wie jeden Monat werden sicherlich auch im Januar 2022 wieder einige Spiele aus der Game-Pass-Bibliothek entfernt. Bisher hat Microsoft aber noch nicht bekannt gegeben, welche Angebote diesmal auslaufen. Wir aktualisieren den Artikel natürlich, sobald die Infos aufschlagen.