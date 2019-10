Anthem beendet Cataclysm & löscht wertvolle Event-Währung aller Spieler

Nach dem turbulenten Start von Anthem hat der Entwickler die ursprünglich geplante Roadmap weitestgehend gestrichen. Der weltverändernde Cataclysm startete zum Beispiel viel später. Jetzt ist er vorbei - und die wertvolle Event-Währung der Spieler wird gelöscht. Die Ankündigung gab es nur über ein Posting auf Twitter, das logischerweise viele Spieler übersehen haben.

Die Benachrichtigung stammt nicht einmal vom offiziellen Anthem-Channel, sondern von Community Manager Jesse Anderson, der diese Information als Antwort auf die Ankündigung der Wartungsarbeiten postete.

Also, you'll probably want to spend any crystals you've got leftover from the Cataclysm before maintenance..... https://t.co/ib2iRZB1Rd