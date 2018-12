Anthem - Für die Alpha braucht ihr mindestens eine GTX 970

Wie einige Spieler berichten, nennt Bioware derzeit die minimalen Systemanforderungen von Anthem als Teil des Anmelde-Prozesses für die Alpha des Titels, der die Frostbite 3 Engine nutzt. Die fallen recht moderat aus. Schon mit einer GTX 970 solltet ihr keinerlei Probleme haben. Zu den empfohlenen Anforderungen äußert sich die Firma noch nicht.

Die minimalen Spezifikationen für das Multiplayer-Actionspiel sehen wie folgt aus:

Betriebssystem: 64-bit Windows 10

Prozessor: Intel Core i5-3570 oder AMD FX-6350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Nvidia GTX 970 4GB, AMD R9 390 8GB

Festplatte: Mindestens 60 GB freier Speicherplatz

Leider gibt das Studio nicht an, mit welchen Grafikeinstellungen und mit wie vielen Frames pro Sekunde ihr den Shooter auf einem so ausgestatteten System spielen könnt. Außerdem können sich diese Anforderungen bis zum Release am 22. Februar 2019 noch einmal ändern.

Wann geht die Alpha los?

Die Alpha von Anthem startet am 8. Dezember und geht bis zum 9. Dezember 2018. Wie bei AAA-Spielen heutzutage üblich, dürfte es sich hierbei aber um keine echte Alpha handeln, sondern eher um eine zeitlich begrenzte und limitierte Demo-Version. Die Anmeldung für diese endet heute, am 3. Dezember 2018. Offiziellen Aussagen zufolge will der Entwickler das Matchmaking und die Serverstabilität testen.

Ab dem 1. Februar nächsten Jahres gibt es dann nochmal eine Demo-Version, die der Entwickler auch als solche bezeichnet. Die dürfen jedoch ausschließlich Abonnenten von EA Origin bzw. EA-Access, sowie Vorbesteller des Shooters spielen. Welche Inhalte ihr in der Alpha und der Demo ausprobieren könnt, wissen wir bisher noch nicht.

Anthem ist ein Shared World Shooter, der mit seinem Gameplay in direkter Konkurrenz mit Spielen wie Destiny 2, The Division 2 und Warframe steht. Die Konkurrenz ist also groß und der Titel wird einiges bieten müssen, um sich unter diesen Giganten durchzusetzen.

