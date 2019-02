Eigentlich war die Katze ja schon aus dem Sack, aber jetzt springt sie fröhlich durchs Zimmer: Apex Legends wurde offiziell bestätigt und soll noch am heutigen Montag, den 4. Februar vorgestellt werden.

Um Apex Legends hatte es zuvor haufenweise Gerüchte aus mehreren Quellen gegeben: Es soll sich um einen Battle-Royale-Ableger der Titanfall-Serie mit Free2Play-Modell handeln.

Im Gegensatz zu CoD Blackout und PUBG soll es Helden mit speziellen Fähigkeiten geben, wie in Rainbow Six: Siege oder Overwatch - allerdings kommen keine Titans zum Einsatz. Den Leaks zufolge soll sich Apex Legends über Mikrotransaktionen für kosmetische Items finanzieren, die sich aber auch mit Ingame-Währung erspielen lassen.

Ob diese Gerüchte wirklich stimmen, sollen wir heute ab 17 Uhr in einem Livestream erfahren. Vince Zampella, der CEO von Respawn Entertainment, kündigt den Reveal auf Twitter an: »Unser Stream startet um [17 Uhr deutscher Zeit] und wir werden euch alles über Apex Legends verraten. Alles.«

I want to clarify, 8am pst starts the @PlayApex teaser stream. It’s super cool, but it leads up to the full reveal of everything at noon. So you probably don’t have to call in sick, just fake food poisoning at lunch and go home early.https://t.co/LsOnVwY35B