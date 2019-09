Seit Update 4.4 hat Battlefield 5 hohe Latenzen, doch ein Hotfix kommt

Update 4.4 für Battlefield 5 erschien nicht ohne Probleme. Dice bestätigte, dass der Shooter seit dem neuesten Patch an Ping-Problemen leidet. In einem Twitter-Eintrag gibt der Entwickler jedoch an eine mögliche Lösung gefunden zu haben. Ein Hotfix mit der Problembehebung soll bald folgen.

Daily Update time - we believe we have found our fix for the high ping issue, and we have started our testing processes. The aim is to deliver this in a Hotfix that we would release ahead of 4.6. https://t.co/Gr2l0B20G1