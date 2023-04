Bei Steam sind gerade 11 großartige Spiele saftig reduziert

In dieser Woche bekommt ihr es mit monströsen Kreaturen zu tun.

In dieser Woche kommen besonders Fans der actionreichen Horrorunterhaltung auf ihre Kosten. Ob allein oder mit euren Freunden: Schockmomente sind vorprogrammiert. Doch auch für zartbesaitete Spielerinnen und Spieler gibt es optimale Unterhaltung im aktuellen Sale.

Highlight der Woche: Dying Light 2 Stay Human

Genre & Release: Action | 4. Februar 2022

Action | 4. Februar 2022 Rabatt & Preis: 50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro

50 Prozent reduziert | 30 statt 60 Euro Angebot gilt bis zum: 1. Mai 2023

Dying Light 2 Stay Human ist kein gewöhnliches Zombie-Spiel: Euer eigentlicher Feind ist nämlich die Dunkelheit, die euch mit der Zeit selbst zu Untoten werden lässt. Das Spiel glänzt vor allem mit seinem großartigen Parkour-System und einer gut gefüllten Open-World, die besonders durch ihre vertikale Tiefe aus der Masse heraussticht. Im Laufe des Spieles werdet ihr viele unangenehme Entscheidungen treffen, die nicht nur den Verlauf eurer Geschichte bestimmen, sondern auch die Entwicklung der offenen Areale. Die ekligen Wasser-Zombies bekommt zum Beispiel nicht jeder zu Gesicht.

Während die Hauptstory mit etwa 20 Stunden Spielzeit recht moderat ausfällt, könnt ihr durch Unmengen an Geheimnissen (unter Anderem der coolste Fingerpistole seit Borderlands 2), Beutezügen, Minispielen und erfrischend interessanten Nebenmission leicht über 100 Stunden in Villedor verbringen. Aufgrund des hohen Gewaltgrades wurde das Spiel in der Konsolenversion sogar zensiert. Mit dem dem neusten Update antworteten die Entwickler darauf, indem sie neben einigen neuen Funktionen den Gewaltgrad sogar noch weiter anhoben. Wie gut Dying Light 2 jetzt ist, erfahrt ihr in unserem Nachtest:

Weitere spannende Spiele im Sale

Age of Empires 4 Anniversary Edition : Der neueste Teil einer der besten Echtzeit-Strategie-Spieleserien aller Zeiten. Falls ihr euch mehr für einen anderen Ableger der Reihe interessiert, stehen die Chancen aktuell sehr hoch, dass dieser ebenfalls stark reduziert ist. ( Tiefstpreis: um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro)

: Der neueste Teil einer der besten Echtzeit-Strategie-Spieleserien aller Zeiten. Falls ihr euch mehr für einen anderen Ableger der Reihe interessiert, stehen die Chancen aktuell sehr hoch, dass dieser ebenfalls stark reduziert ist. ( um 40 Prozent reduziert auf 24 Euro) Cult of The Lamb: Tagsüber ein Aufbauspiel, nachts ein Roguelite. Gründet und verwaltet eure eigene Sekte und macht euren Gott stolz. (Tiefstpreis: um 35 Prozent reduziert auf 15 Euro)

Dead By Daylight : Bei diesem 4v1-Horrorspiel gibt es zwei mögliche Aufgaben: Entweder müsst ihr aus einem abgesperrten Gebiet vor einem übermächtigen Gegner zu fliehen oder aus den vier Überlebenden vier Tote zu machen. (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro)

: Bei diesem 4v1-Horrorspiel gibt es zwei mögliche Aufgaben: Entweder müsst ihr aus einem abgesperrten Gebiet vor einem übermächtigen Gegner zu fliehen oder aus den vier Überlebenden vier Tote zu machen. (um 60 Prozent reduziert auf 8 Euro) Dorfromantik : Bei diesem Aufbauspiel mit Suchtpotenzial platziert ihr hexagonale Plättchen und erschafft so eine friedliche und farbenfrohe Welt. (um 30 Prozent reduziert auf 9 Euro)

: Bei diesem Aufbauspiel mit Suchtpotenzial platziert ihr hexagonale Plättchen und erschafft so eine friedliche und farbenfrohe Welt. (um 30 Prozent reduziert auf 9 Euro) Forza Horizon 4: Bei diesem Rennspiel fahrt ihr durch das offene Großbritannien und könnt eure Autoleidenschaft mit fantastischer Grafik und einem sehr guten Fahrgefühl voll und ganz ausleben. (Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 23 Euro)

Grand Theft Auto 5 : Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( Tiefstpreis: um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro)

: Auch fast zehn Jahre nach Release immer noch das Spiel der Wahl, wenn man all das machen will, was einem die gute Erziehung verbietet. ( um 63 Prozent reduziert auf 15 Euro) Humankind : In diesem Strategie-Spiel formt ihr eure eigene Zivilisation, indem ihr bis zu 60 Kulturen von der Antike bis zur Gegenwart frei kombiniert. ( Tiefstpreis: um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: In diesem Strategie-Spiel formt ihr eure eigene Zivilisation, indem ihr bis zu 60 Kulturen von der Antike bis zur Gegenwart frei kombiniert. ( um 80 Prozent reduziert auf 10 Euro) Monster Hunter Rise: Der neuste Ableger des Monster-Hunter-Franchises, das spätestens seit Monster Hunter: World auch im Westen Kultstatus genießt. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

Red Dead Redemption 2 : Bei diesem Open-World-Adventure reist ihr durch das Amerika des Wilden Westens und erlebt eine unglaublich gute Story sowie eine schöne und lebendig gestaltete Umgebung. Wer bereits GTA Online mochte, sollte zudem bei Red Dead Online vorbeischauen, das im Kauf ebenfalls enthalten ist. ( Tiefstpreis: um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro)

: Bei diesem Open-World-Adventure reist ihr durch das Amerika des Wilden Westens und erlebt eine unglaublich gute Story sowie eine schöne und lebendig gestaltete Umgebung. Wer bereits GTA Online mochte, sollte zudem bei Red Dead Online vorbeischauen, das im Kauf ebenfalls enthalten ist. ( um 67 Prozent reduziert auf 20 Euro) Resident Evil 3 : In diesem actionreichen Third-Person-Horrorspiel werdet ihr nahezu durchgehend von dem ultimativen Tyrant gejagt: Nemesis. Psst: Fast alle anderen Resident-Evil-Spiele sind auch im Sale. ( Tiefstpreis: um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro)

: In diesem actionreichen Third-Person-Horrorspiel werdet ihr nahezu durchgehend von dem ultimativen Tyrant gejagt: Nemesis. Psst: Fast alle anderen Resident-Evil-Spiele sind auch im Sale. ( um 75 Prozent reduziert auf 10 Euro) Sea of Thieves: Stellt euch ein Piratenleben vor, packt eure Freunde und Seemannsgarn hinzu, nehmt den Skorbut weg und voilà: Ihr habt das Online-Adventure Sea of Thieves. (Tiefstpreis: um 50 Prozent reduziert auf 20 Euro)

