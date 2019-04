Der beste User-Artikel des Monats März - Wählt euren Favoriten

Von GTA-Parodien über Trailer-Analysen bis hin zu fantastischen Community-Projekten ist alles dabei. Die Vorauswahl für den besten User-Artikel des Monats März ist uns besonders schwer gefallen. An dieser Stelle möchten wir uns zu aller erst nochmal für jeden Test, jeden Guide und jeden Blog aus der Community bedanken. Ohne euch und eure Texte wäre GameStar nur halb so cool.

Nun aber Butter bei die Fische: Wir haben auch in diesem Monat wieder eine spannende Auswahl an Tests und Blogs, aus denen ihr euren Favoriten auswählen könnt. Der Sieger erhält den Titel »Bester User-Artikel des Monats« und gewinnt zusätzlich noch einen 60-Euro-Gutschein von Gog.com.

Die Abstimmung beginnt dieses Mal am 02.04 und endet am 08.04 um 12:00 Uhr. Danach wird der Gewinner per Mail benachrichtigt und über ein Update in diesem Artikel verkündet.

Wie kann ich mit meinen eigenen Artikeln mitmachen?

Ganz einfach: du musst auf GameStar.de registriert sein und deinen selbst geschriebenen Text entweder als Leser-Test, Guide oder Blog-Beitrag veröffentlichen. Alle weiteren Infos findest du in unserem User-Artikel-FAQ.

Jeder Artikel nimmt automatisch für den Monat teil, in dem er veröffentlicht wurde.

Das sind die fünf besten User-Artikel im März

1. Enderal - Spannendes Rollenspiel für lau von Gnarstie

Wer keine Lust auf The Elder Scrolls: Blades oder das Warten auf The Elder Scrolls VI hat, kann sich die Zeit wunderbar mit Enderal vertreiben. Angefangen als kleines Mod-Projekt für Skyrim entwickelte sich Enderal zu einem eigenen Spiel. In seinem Test erklärt Gnarstie daher genau, wie viel Skyrim noch in der Mod steckt und warum Elder-Scrolls-Fans sich das Projekt unbedingt ansehen sollten.

Lesertest: Enderal von Gnarstie

2. Ein Drogentrip ohne Drogen - Saints Row: The Third im Test von Bakefish

Eins ist klar: Bei Saints Row fliegen die bunten Fetzen. Als GTA-Parodie kann das abgedrehte Action-Spiel Bakefish voll und ganz überzeugen. Es ist nicht nur der Humor und die bunte Grafik, die Spaß an dem Spiel machen. Saints Row: The Third weiß eine Geschichte zu erzählen und seine Spieler mit Nebenmissionen zu unterhalten. Technisch kann es dagegen leider kaum glänzen. Ähnlich unterhaltsam wie das Spiel selbst ist auch Bakefishs Test, der mit schlauen Wortwitzen und einer klaren Struktur durch das Spiel führt.

Lesertest: Saints Row: The Third von Bakefish

3. Lasst uns mal wieder »Loom« spielen! - Lesernostalgie von Software-Pirat

Erinnert ihr euch noch an LucasArts? Vielleicht sogar noch daran, dass sie früher Lucasfilm Games hießen? Dann seid ihr hier genau richtig. Software-Pirat entführt uns einige Jahre zurück in die Vergangenheit, vorbei an Monkey Island 3 oder Day of The Tentacle. Die Reise geht ins Jahr 1990 zu Loom. Das Point-And-Click-Adventure geht etwas zwischen den großen Flagschiffen von LucasArts unter. Zu Unrecht, wie Software-Pirat findet. Das erklärt er uns mit viel Liebe zum technischen und spielerischen Detail von Loom, sowie einer Reihe wirklich schöner Screenshots in seinem Blogbeitrag.

Blogbeitrag: Loom von Software-Pirat

4. Ready Or Not - Gameplay Trailer Analyse von TAR4C

Der neuste Trailer von Ready Or Not hat nicht nur die GameStar-Redaktion umgehauen. Während wir unser Augenmerk auf ein Preview-Video und die Hoffnungen von Kollege Dimi an einen geistigen SWAT-Nachfolger gelegt haben, hat User TAR4C sich die Zeit genommen, eine sehr detaillierte Trailer-Analyse zu verfassen. Mit vielen eingebundenen Bildern schaut er sich den Spiel gewordenen Hoffnungsschimmer am Taktik-Shooter-Horizont genau an und nimmt so viele Details mit, wie er nur finden kann.

Trailer-Analyse: Ready Or Not von TAR4C

5. Rückkehr eines Klassikers - BattleForge: Skylords Reborn im Lesertest von Tsabotavoc

Tsabotavoc ist sauer. So richtig sauer. BattleForge war für ihn ein fantastisches Spiel, trotz all den Mängeln und Mikrotransaktionen. Dann entschied sich EA dazu, BattleForge aus verschiedenen Gründen einzustellen, weswegen sie Ende Oktober 2013 die Server abschalteten. Das hielt die Community des Spiels aber nicht davon ab, sich BattleForge als Fan-Revival erneut aufzubauen und es noch ein kleines Stück zu verbessern. In seinem Test erklärt Tsabotavoc, warum BattleForge so viel Spaß gemacht hat und dass wir dem Community-Projekt unbedingt eine Chance geben sollten.

Lesertest: BattleForge: Skylords Reborn

Die Abstimmung

Wählt aus den fünf Finalisten euren Favoriten. Die Abstimmung endet am 08.04.2019 um 12:00 Uhr.