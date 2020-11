CoD Cold War: Der Multiplayer lässt euch kalt, ihr habt Lust auf Story

Lange haben wir gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Seit dem 13. November können wir uns in Call of Duty: Black Ops Cold War in die Schlacht stürzen. Doch unsere Umfrage zu Cold War zeigt: GameStar-Leser haben viel mehr Bock auf die Story-Kampagne als auf den Multiplayer- oder Zombie-Modus.

Story schlägt den Multiplayer

Wir haben euch gefragt: Was interessiert euch in Cold War am meisten? Rund 3500 Leser haben geantwortet und das Ergebnis ist ziemlich ungewöhnlich für ein CoD-Spiel: Über 22 Prozent freuen sich am meisten auf die Story-Kampagne, die kurz nach dem ersten Black Ops spielt und alte Bekannte wie Frank Woods, Alex Mason und Jason Hudson zurückbringt.

Nur rund 8 Prozent interessieren sich am meisten für den neuen Multiplayer und rund 4 Prozent für den Zombie-Modus. Knapp darunter liegt die neue Warzone von Black Ops.

Das ist spannend, da für gewöhnlich der Multiplayer das Herzstück der meisten CoD-Teile ist. Andererseits könnte genau das der Knackpunkt sein: Zurzeit sind die Schlachtfelder in Modern Warfare und Warzone noch gut gefüllt und Warzone wird erst im Dezember in Cold War integriert.

Eine der besten Stories seit Jahren

Das erste Black Ops überraschte 2010 alle mit seiner überraschend tiefen, spannenden und abgedrehten Singleplayer-Kampagne. Falls ihr Black Ops damals verpasst habt oder euer Gedächtnis auffrischen wollt, warum die Story so genial war, dann werft mal einen Blick in unseren großen Story-Recap:

Die Geschichte von Cold War siedelt sich einige Jahre nach Black Ops an und führt dessen Story fort. Da ist die Hoffnung groß, dass die Kampagne noch einmal so überraschen kann. GameStar-Leser av4ter schreibt unter unserem Story-Recap:

"Black Ops 1 und Black Ops 2 haben im Shootergenre echt eine der besten Stories. Hoffe die Story von Cold War kann da anschließen"

Und unser Story-Fazit zu Cold War fällt tatsächlich begeistert aus. Unser Tester Vali findet: Cold War bietet eine der besten Story-Kampagnen seit Jahren! Denn mit Spionage-Setting, Rätseln und Story-Entscheidungen bekommen Spieler mal etwas ganz Neues serviert:

Der Multiplayer hingegen muss sich in unserem Fazit auch einiges an Kritik gefallen lassen - denn wirkliche Neuerungen im Gameplay sucht man hier mit der Lupe:

Falls ihr noch zögert, ob ihr euch CoD Cold War wirklich zulegen möchtet, dann findet ihr alle Infos zum Release in unserem Übersichtsartikel.

Habt ihr euch Cold War bereits zugelegt oder bleibt ihr lieber bei Modern Warfare? Habt ihr Lust auf den neuen Multiplayer oder stürzt ihr euch lieber in die Spionage-Story? Schreibt es uns in die Kommentare!