CoD Modern Warfare: PC-Beta startet nun früher & wann Preload beginnt

Activision gab den Preload für die PC-Beta von Call of Duty: Modern Warfare bekannt. Wir nennen euch den Termin und erklären zudem, wie ihr euren Key einlöst und so startklar für den Beta-Test am Wochenende seid.

Wichtig: Die Open Beta von Modern Warfare startet nun etwas früher. Und zwar ab Samstag, den 21. September um 03:00 nachts. Nachteulen können also bereits Modern Warfare spielen, wenn der Bäcker um die Ecke gerade seinen Dienst beginnt.

Cancel your Friday night plans.



The #ModernWarfare Crossplay Open Beta now starts on the 20th at 6PM PT. pic.twitter.com/HHg70ykkgb — Call of Duty (@CallofDuty) September 16, 2019

Wann beginnt der Preload? Ihr könnt euch den Client über Battle.net ab Mittwoch, den 18. September um 19:00 herunterladen.

Wie aktiviere ich den Key? Wenn ihr die Dark Edition von Call of Duty: Modern Warfare vorbestellt habt, solltet ihr einen Key erhalten haben. Öffnet den Battle.net-Launcher und geht auf Accountverwaltung. Hier gebt ihr nun den Key ein und drückt auf Code einlösen.

Alle anderen Vorbesteller der digitalen Version von CoD: Modern Warfare benötigen keinen Key und können die Beta über den Battle.net-Launcher herunterladen.

Mehr zur Beta von CoD Modern Warfare

Wir haben einen Artikel mit den Spielmodi vorbereitet, die ihr zur Beta von Modern Warfare spielen könnt. Darunter auch der 64-Spieler-Modus Ground War, der Call of Duty erstmals in Battlefield-Gefilde führt.

Indes zeigte sich die Mehrheit der Spieler von der fehlenden Minimap in CoD Modern Warfare wenig begeistert, woraufhin Entwickler Infinity Ward einlenkte und das Tool zurückbrachte.

Mehr Infos über das eigentliche Spiel erhaltet ihr in unserer Preview zu Modern Warfare. Hier dagegen besprechen wir den Multiplayer des neuen Call of Duty ausführlich.

CoD Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PS4.

CoD Modern Warfare auf PC gegenüber Konsolen nun (fast) gleichberechtigt