Call of Duty: Warzone bietet dank zahlreicher Waffen, Aufsätze und selbst erstellbarer Klassen viel Raum für verschiedene Spielweisen. Die Kehrseite: Gerade für Anfänger geht der Überblick schnell verloren. Und auch erfahrene Spieler müssen sich mit jeder Season neu orientieren. Praktischerweise teilen einige CoD-Experten aber gern ihre Tipps mit euch - egal, ob ihr neu einsteigt oder schon eine Weile dabei seid.

Wir haben für euch eine Übersicht unserer Warzone-Guides erstellt. Außerdem findet ihr hier Infos zu optimalen Waffen-Kombis und Loadouts.

Die besten Sekundärwaffen

Der CoD-Experte TheXclusiveAce lädt regelmäßig Waffentests und Guides auf seinem Youtube-Kanal hoch. In seinem neuesten Video zeigt er, welche Sekundärwaffen er am liebsten mit seiner Hauptwaffe kombiniert. Pausiert an den entsprechenden Stellen, um zu sehen, welche Aufsätze er jeweils verwendet:

Er wählt nicht den beliebten Overkill-Perk, der erlaubt, zwei Hauptwaffen zu tragen. Statdessen setzt er gern auf klassische Sekundärwaffen und den Ghost-Perk, der euch für UAVs und Herzschlagsensoren unsichtbar macht.

Die für ihn besten Hauptwaffe für Warzone hat der CoD-Experte bereits vorgestellt:

Seine Top 3

Akimbo Renettis

Wenn ihr den Waffen-Perk Akimbo wählt, könnt ihr eine Renetti in jeder Hand halten. Obwohl die Renettis in Season 5 generft wurden, sind sie laut XclusiveAce immer noch extrem stark. Vor allem auf sehr kurze Distanz seid ihr damit sogar SMGs überlegen, wenn ihr Oberkörper oder Köpfe trefft. Für einen Kill braucht ihr 5-6 Schüsse.

Desert Eagle

Diese Pistole richtet massiven Schaden an. Ihre Reichweite ist ebenfalls vergleichsweise hoch. XclusiveAce empfiehlt, sie nicht als Akimbo-Variante mitzunehmen. Er verwendet die Desert Eagle bevorzugt gegen nicht voll gerüstete Gegner, also in Kombination mit seiner Hauptwaffe. Wenn ihr schafft, die Rüstung eures Feindes zu zerstören, reicht ein Kopfschuss oder zwei Schüsse auf den Körper für den Kill.

Kali-Stöcke

Diese Nahkampf-Waffen kamen mit Season 4 nach Warzone. Sie sind laut XclusiveAce eindeutig allen anderen Melee-Optionen wie dem Messer überlegen. Das liegt an ihrer Schnelligkeit und ihrer hohen Reichweite. Zudem haben sie einen minimalen Lähmungs-Effekt, der es eurem Gegner schwer macht, euch zu treffen. Einige Spieler setzen die Stöcke sogar als Hauptwaffe ein, in Kombination mit einem Riot-Schild.

Bei allen Ratschlägen handelt es sich natürlich um seine persönliche Meinung, die er allerdings mit Schadens-Zahlen und Time-to-Kill-Angaben untermauert.

Loadouts für Einsteiger

Tipps, welche Loadouts ihr vor einem Battle-Royale-Match am besten vorbereitet, teilt auch Reddit-User volkswaggerwagen. Er hat dazu eine Grafik erstellt:

Dabei legt er besonderen Wert darauf, das für jede Situation passende Loadout bereit zu haben. Er unterscheidet im Wesentlichen zwischen zwei Faktoren: Dem Overkill-Perk und dem Ghost-Perk. Die kombiniert er mit seinen persönlichen Lieblingswaffen, die ihr natürlich nach eurem eigenen Geschmack auswählen könnt.

Außerdem hält er einige Loadouts mit dem Perk »Fully Loaded« bereit, der euch mit voller Munition ausstattet. Besonders hilfreich findet er diese Ausrüstung, wenn er aus dem Gulag kommt und in einem Bereich landet, der bereits gelootet wurde.

Falls ihr eure eigenen Loadouts zusammenstellen wollt, hilft euch das Fan-Portal Lootshare garantiert weiter. Hier könnt ihr verschiedene Waffen-Aufsätze und Kombinationen in aller Ruhe zusammenbauen:

Noch mehr Guides und Tipps

Hier findet ihr Antworten auf all eure Warzone-Fragen.

Season 6 steht kurz bevor: Am 29. September 2020 startet die nächste Season von Warzone. Dann erwarten euch nicht nur neue Waffen, sondern auch ein komplettes U-Bahn-System mit überaus strengen Regeln.