Cyberpunk 2077: Warum der Multiplayer bis heute nie zustande kam

Was ist eigentlich aus dem Multiplayer für Cyberpunk 2077 geworden? Vor dem ursprünglichen Launch hatte CD Projekt Red dafür noch große Pläne, die teilweise sogar an Spiele wie GTA Online erinnerten. Bis heute hat Cyberpunk 2077 aber keinen Mehrspieler-Modus und nicht einmal Elemente davon verpasst bekommen.

Der ehemalige Senior Quest Designer des Rollenspiels erklärt jetzt im Interview mit Eurogamer, wie es dazu kam. Der simple, aber einleuchtende Grund dafür: Die Prioritäten bei CD Projekt Red haben sich zum Launch schlichtweg verändert. Anstatt Ressourcen auf einen Multiplayer-Modus zu werfen, mussten sich die Entwickler nach dem desaströsen Launch von Cyberpunk 2077 ab Ende 2020 auf andere Aspekte konzentrieren.

Wir mussten uns ernsthaft damit auseinandersetzen, wo die Prioritäten für Cyberpunk [nach dem Launch] liegen. Die höchste davon war, dass Spieler die hauptsächliche Erfahrung in einem guten Zustand erleben konnten. Und das bedeutete im Endeffekt, dass andere Projekte über Bord geworfen werden mussten. Bei Cyberpunk wollten wir zu viele Dinge auf einmal stemmen, weswegen wir uns fokussieren mussten und klären Okay, was ist der wichtigste Teil? Jap, den machen wir jetzt richtig gut.

Philipp Weber von CD Projekt Red im Gespräch mit Eurogamer